Agreden a fuerzas en Arteaga y abandonan vehículos con armas, cartuchos y mariguana: Semar

Noticias
/ 20 febrero 2026
    Agreden a fuerzas en Arteaga y abandonan vehículos con armas, cartuchos y mariguana: Semar
    También se aseguraron cuatro chalecos balísticos, dos cascos, equipo y vestimenta táctica, ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La Marina informó que lo incautado quedó a disposición de autoridades para integrar la carpeta de investigación

MORELIA, MICH.- En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró droga, vehículos y armamento en el municipio de Arteaga, en una acción conjunta con la Guardia Civil.

La dependencia informó que el aseguramiento ocurrió cuando elementos del Batallón de Infantería de Marina y de la Guardia Civil realizaban recorridos de vigilancia terrestre en las inmediaciones del poblado de Toluquilla, con el propósito de prevenir el robo de vehículos, disuadir actividades delictivas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.

De acuerdo con el reporte, durante el patrullaje se observó a personas a bordo de dos vehículos, quienes al notar la presencia de la autoridad realizaron disparos contra el personal desplegado.

Semar indicó que los presuntos agresores emprendieron la huida y abandonaron las unidades, en las que se localizaron tres armas largas, 234 cartuchos calibre 7.62, 56 cartuchos calibre 5.56 y cargadores de diversos calibres.

También se aseguraron cuatro chalecos balísticos, dos cascos, equipo y vestimenta táctica, así como tres envoltorios con hierba verde con características similares a las de la mariguana.

La Secretaría de Marina precisó que, derivado de la agresión, no se reportaron daños al personal naval.

La droga, los vehículos, el armamento y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

El Universal

El Universal

