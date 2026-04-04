Piden abrir cooperación internacional por desapariciones tras decisión del comité de la ONU

CDMX.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que la decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de someter ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación de las desapariciones forzadas en México representa una oportunidad para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas y rutas de colaboración en materia de personas desaparecidas. Recordó que el 2 de abril de 2026 el CED dio a conocer su determinación de remitir la situación de México a través de la intervención del Secretario General y, ante ello, la CDHCM señaló en un comunicado que “valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos”, con el objetivo del regreso digno y con justicia de las personas desaparecidas.

La Comisión sostuvo que el contexto de desapariciones en el país requiere una disposición abierta al escrutinio y a la cooperación técnica tanto de instancias nacionales como internacionales especializadas en derechos humanos. Indicó que la desaparición de personas es una de sus agendas principales, por lo que reconoce su gravedad y la necesidad de que el Estado garantice los derechos de las víctimas; además, señaló que ha emitido recomendaciones en materia de búsqueda de personas y acceso a la justicia.

Añadió que mantiene expedientes de queja activos centrados en la búsqueda inmediata, la debida diligencia en la investigación, las condiciones y capacidades forenses, así como la atención a víctimas. La CDHCM reconoció esfuerzos en la Ciudad de México, aunque consideró que deben fortalecerse para traducirse en resultados. Señaló que la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia, a través del Gabinete de Búsqueda, han anunciado acciones de coordinación para mejorar procesos de búsqueda, investigación, identificación y atención a familias. La CDHCM afirmó que el CED reconoció esfuerzos del Estado mexicano, pero concluyó que han sido insuficientes; por ello, someterá a consideración de la Asamblea General la necesidad de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, identificación e investigación, así como un mecanismo para esclarecer la verdad y proteger a familias y organizaciones acompañantes. Finalmente, indicó que tras darse a conocer la intención del CED, el Estado mexicano rechazó la decisión al expresar su desacuerdo con las perspectivas y conclusiones, y argumentó que no se consideraron acciones normativas, políticas, presupuestales y operativas implementadas en los últimos años para combatir esta situación.

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