Albares entrega a Sheinbaum invitación del rey Felipe VI para Cumbre Iberoamericana de Madrid

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 29 abril 2026
    Albares entrega a Sheinbaum invitación del rey Felipe VI para Cumbre Iberoamericana de Madrid
    José Manuel Albares llevó a Palacio Nacional una invitación directa del rey Felipe VI y presentó una agenda para reactivar el entendimiento político con México CUARTOSCURO

El canciller español habló de cooperación en Cuba y Venezuela, del acuerdo México-UE y de mantener el diálogo pese a las tensiones históricas

CDMX.- José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, informó que entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la invitación del rey Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para noviembre.

José Manuel Albares sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la mandataria federal y posteriormente acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para reunirse con el canciller Roberto Velasco, donde afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento de “buena salud”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/los-funcionarios-de-sinaloa-senalados-por-eu-y-como-colaboraron-con-los-chapitos-FH20360588

José Manuel Albares declaró: “Vuelvo a México para constatar que nuestras relaciones son intensas, diversificadas y fructíferas”, y señaló que a España le interesa ampliar la coordinación con México en asuntos que consideró prioritarios en la agenda internacional.

José Manuel Albares mencionó la situación humanitaria en Cuba y planteó que cualquier respuesta debe respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. También se refirió a Venezuela, al señalar que España busca una transición democrática, inclusiva y liderada por los propios venezolanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/detenido-en-nayarit-el-jardinero-aparece-en-la-narconomina-del-cjng-ligada-a-penales-EH20362152

El ministro reiteró que México es para España “un hermano” con el que comparte intereses y “valores comunes”, y agradeció a Sheinbaum su presencia en Barcelona en un encuentro de gobiernos progresistas, al destacar vínculos económicos, culturales y humanos.

José Manuel Albares afirmó que ambos países comparten una visión para buscar soluciones globales ante desafíos como la movilidad humana, la criminalidad y el desarrollo sostenible. También destacó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y sostuvo que enviará un mensaje a favor de un orden comercial basado en reglas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/no-hay-32-republicas-mier-lanza-mensaje-en-el-senado-y-marca-linea-por-agentes-de-la-cia-IH20365926

La reunión en Palacio Nacional, que se extendió por cerca de dos horas, contó además con la presencia del canciller y de Lázaro Cárdenas Batel, en un contexto marcado por diferencias sobre la petición mexicana de una disculpa por agravios durante la Conquista, planteada desde el sexenio anterior y rechazada por autoridades españolas.

José Manuel Albares se retiró al término del encuentro con su comitiva hacia las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde continuó su agenda oficial, mientras ambas partes señalaron la intención de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


RELACIONES INTERNACIONALES

Localizaciones


CDMX

Personajes


José Manuel Albares
Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue entrevistado por medios de comunicación, afirmando que no dejará Sinaloa y tener el respaldo de Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum
Ronald Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol.

Embajador de EU alertó en Sinaloa sobre corrupción y extorsión días antes del caso Rocha
Rubén Rocha Moya; Alberto Jorge Contresa Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; Damasco Castro Zaavedra; Juan De Dios Gámez Mendivil; Enrique Inzuna Cazarez; y Marco Antonio Almanza Avilés

Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios del Gobierno de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los funcionarios de Sinaloa señalados por EU y cómo colaboraron con ‘Los Chapitos’
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial