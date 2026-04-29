Albares entrega a Sheinbaum invitación del rey Felipe VI para Cumbre Iberoamericana de Madrid

CDMX.- José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, informó que entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la invitación del rey Felipe VI para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, prevista para noviembre. José Manuel Albares sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con la mandataria federal y posteriormente acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para reunirse con el canciller Roberto Velasco, donde afirmó que la relación bilateral atraviesa un momento de “buena salud”.

José Manuel Albares declaró: “Vuelvo a México para constatar que nuestras relaciones son intensas, diversificadas y fructíferas”, y señaló que a España le interesa ampliar la coordinación con México en asuntos que consideró prioritarios en la agenda internacional. José Manuel Albares mencionó la situación humanitaria en Cuba y planteó que cualquier respuesta debe respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. También se refirió a Venezuela, al señalar que España busca una transición democrática, inclusiva y liderada por los propios venezolanos.

El ministro reiteró que México es para España “un hermano” con el que comparte intereses y “valores comunes”, y agradeció a Sheinbaum su presencia en Barcelona en un encuentro de gobiernos progresistas, al destacar vínculos económicos, culturales y humanos. José Manuel Albares afirmó que ambos países comparten una visión para buscar soluciones globales ante desafíos como la movilidad humana, la criminalidad y el desarrollo sostenible. También destacó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea y sostuvo que enviará un mensaje a favor de un orden comercial basado en reglas.

La reunión en Palacio Nacional, que se extendió por cerca de dos horas, contó además con la presencia del canciller y de Lázaro Cárdenas Batel, en un contexto marcado por diferencias sobre la petición mexicana de una disculpa por agravios durante la Conquista, planteada desde el sexenio anterior y rechazada por autoridades españolas. José Manuel Albares se retiró al término del encuentro con su comitiva hacia las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde continuó su agenda oficial, mientras ambas partes señalaron la intención de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación.

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