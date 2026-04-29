Detenido en Nayarit, ‘El Jardinero’ aparece en la ‘narconómina’ del CJNG ligada a penales

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/ 29 abril 2026
    Detenido en Nayarit, ‘El Jardinero’ aparece en la ‘narconómina’ del CJNG ligada a penales
    La misma referencia sostiene que Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de “El Mencho”. ESPECIAL
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El nombre del presunto operador aparece junto a otros perfiles señalados como posibles relevos

CDMX.- Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, detenido el lunes en Nayarit, aparece en una lista identificada como la “Narconómina del Mencho” sobre salida de drogas para penales estatales bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un registro referido en la información.

El documento, denominado “Salida de Balones”, consigna la entrega de “50 Kuadros (droga)” a “Jardines” con fecha 5 de septiembre de 2025, en un apunte que lo ubica como integrante del grupo y lo relaciona con actividades de distribución en centros penitenciarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-sancionar-autorizacion-de-participacion-de-agentes-sin-permiso-EE20357737

El mismo registro, elaborado a mano, incluye a Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “JP”; a Audias Flores Silva, “El Jardinero”; y a Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”, como nombres mencionados en el entorno del CJNG como posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado en el texto como “El Mencho”.

La información señala que el documento refleja aportaciones a las actividades ilícitas del grupo, sin distinguir por cercanía con Oseguera Cervantes, y lo enmarca en una dinámica de distribución hacia centros penitenciarios en estados donde el CJNG mantiene control.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruben-rocha-moya-podria-enfrentar-cadena-perpetua-en-estados-unidos-por-presuntos-vinculos-con-los-chapitos-DE20356984

Los registros contables mencionados fueron obtenidos en febrero pasado, tras el abatimiento de Oseguera Cervantes en cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, según la versión citada en el texto base.

La lista también reporta “100 Kuadros” para Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”, a quien el gobierno de Estados Unidos identifica como actual líder máximo del CJNG, y “50 Kuadros” para Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, “El Sapo”, descrito como miembro de alto rango y encargado de reclutamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusa-eu-a-rocha-moya-y-a-nueve-funcionarios-senalan-pacto-con-el-cartel-de-sinaloa-JE20356285

Sobre Audias Flores Silva, el texto indica que agencias de seguridad de Estados Unidos lo consideran un operador regional con presencia en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, además de atribuirle control de laboratorios clandestinos en Jalisco y el sur de Zacatecas para producir metanfetamina y otras drogas.

La misma referencia sostiene que Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad de “El Mencho” y posteriormente quedó a cargo de Nayarit como responsable de producción y trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos; también lo identifica con el nombre de Gabriel Raigosa Plascencia y señala que se movía entre Jalisco y Nayarit, según autoridades mexicanas.

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