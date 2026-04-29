‘No hay 32 repúblicas’: Mier lanza mensaje en el Senado y marca línea por agentes de la CIA

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 29 abril 2026
    ‘No hay 32 repúblicas’: Mier lanza mensaje en el Senado y marca línea por agentes de la CIA
    Ignacio Mier sostuvo que la defensa de la soberanía corresponde al Estado mexicano y pidió unidad para sostener ese principio constitucional. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ignacio Mier Velazco

Organizaciones


Jucopo

El líder de la Jucopo aludió a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y afirmó que México es una federación regida por una sola Constitución

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que corresponde al Estado mexicano defender la soberanía del país, al sostener que se trata de un principio que “no se hipoteca ni se subcontrata”.

Ignacio Mier hizo el señalamiento durante el informe de actividades legislativas de la senadora Cynthia López Castro, en una intervención en la que aludió a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua entre el 17 y el 19 de abril.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ruben-rocha-moya-de-academico-a-gobernador-acusado-por-narco-LE20358883

Ignacio Mier advirtió que “México es una Federación, no está conformado por 32 repúblicas”, y señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad las atribuciones en esta materia.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado subrayó que el país es democrático, plural y representativo, y afirmó que en la división de poderes se debe sostener la defensa de la soberanía conforme a lo que señaló como lo consagrado en el artículo 40 constitucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/acusacion-de-eua-es-un-golpe-para-gobierno-de-rocha-moya-y-su-animo-de-imponer-sucesor-periodista-silber-meza-HH20360887

“Ayer quedó de manifiesto que la podemos defender en unidad y teniendo presente que el soberano es el pueblo, que la soberanía de México no forma parte de la creatividad política, ni se subcontrata y tampoco hay 32 repúblicas”, expresó el legislador.

El presidente de la Jucopo sostuvo que la soberanía no debe ser materia de decisiones discrecionales y reiteró que su defensa es una responsabilidad institucional que no se delega.

https://vanguardia.com.mx/noticias/detenido-en-nayarit-el-jardinero-aparece-en-la-narconomina-del-cjng-ligada-a-penales-EH20362152

Ignacio Mier insistió en que la soberanía corresponde exclusivamente al Estado mexicano y que, en ese marco, las decisiones deben apegarse al orden constitucional.

Las declaraciones se dieron en un contexto de discusión pública por reportes sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua durante el periodo referido por el legislador.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ignacio Mier Velazco

Organizaciones


Jucopo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

Chihuahua: La autoinvestigación confidencial
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Diputados señalan que, siendo servidores públicos con sueldos donados, la capacidad de desembolso para publicidad privada de 19 mdp trimestrales resulta financieramente inexplicable.

Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales
Autoridades detienen a seis personas, incluida una menor, por bloqueos en carretera a Reynosa; aseguran armas, droga y vehículos.

Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa
Marcas como Domino’s Pizza y Helados Sultana ofrecen descuentos, combos y experiencias temáticas por el Día del Niño 2026.

Día del Niño 2026: promociones en Carl’s Jr., Pizza Hut y más para celebrar sin gastar de más
El registro obligatorio de líneas móviles en México será un requisito para usuarios de prepago y pospago antes de que concluya el primer semestre de 2026.

Gobierno va por registro obligatorio de celulares; esto pasa si no cumples
Avance. La cantante busca evitar el uso indebido de su identidad digital tras casos recientes de manipulación con IA

Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial
Oribe Peralta integrará la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, convirtiéndose en el primer coahuilense en recibir este reconocimiento en Pachuca.

Oribe Peralta hace historia: primer futbolista de Coahuila en el Salón de la Fama del Futbol