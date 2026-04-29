‘No hay 32 repúblicas’: Mier lanza mensaje en el Senado y marca línea por agentes de la CIA

CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que corresponde al Estado mexicano defender la soberanía del país, al sostener que se trata de un principio que “no se hipoteca ni se subcontrata”. Ignacio Mier hizo el señalamiento durante el informe de actividades legislativas de la senadora Cynthia López Castro, en una intervención en la que aludió a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua entre el 17 y el 19 de abril.

Ignacio Mier advirtió que “México es una Federación, no está conformado por 32 repúblicas”, y señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad las atribuciones en esta materia. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado subrayó que el país es democrático, plural y representativo, y afirmó que en la división de poderes se debe sostener la defensa de la soberanía conforme a lo que señaló como lo consagrado en el artículo 40 constitucional.

“Ayer quedó de manifiesto que la podemos defender en unidad y teniendo presente que el soberano es el pueblo, que la soberanía de México no forma parte de la creatividad política, ni se subcontrata y tampoco hay 32 repúblicas”, expresó el legislador. El presidente de la Jucopo sostuvo que la soberanía no debe ser materia de decisiones discrecionales y reiteró que su defensa es una responsabilidad institucional que no se delega.

Ignacio Mier insistió en que la soberanía corresponde exclusivamente al Estado mexicano y que, en ese marco, las decisiones deben apegarse al orden constitucional. Las declaraciones se dieron en un contexto de discusión pública por reportes sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua durante el periodo referido por el legislador.

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