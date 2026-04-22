Alcalde agradece invitación de Sheinbaum y ‘ya buscará’ a la Presidenta para decidir su futuro

CDMX.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que “ya buscará” a la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle su decisión sobre si acepta incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o se mantiene al frente del partido. A su llegada a las oficinas de Morena la mañana de este miércoles, Alcalde dijo a N+ que se siente “muy honrada” por la invitación de la mandataria. “Me siento muy honrada de que la presienta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo al gabinete a la Consejería Jurídica, sin duda, para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria. Así que me siento muy contenta”, expresó.

La dirigente reiteró que, como lo expuso Sheinbaum en su conferencia matutina, solicitó unos días para definir su respuesta. “Lo más importante como le dije a ella ‘deme un ratito para pensarlo’, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella”, añadió. La semana pasada, Alcalde difundió un video en el que negó versiones sobre una salida inminente del partido por presunta inconformidad presidencial con el rumbo de Morena y por discrepancias con los partidos aliados PT y PVEM.

En ese mensaje, sostuvo que dejaría la dirigencia únicamente si Sheinbaum la invitaba a formar parte del gabinete. “Yo solamente saldría del partido si la presidenta Claudia Sheinbaum me invita a formar parte del gabinete”, afirmó entonces. Una semana después, se formalizó la propuesta para integrarse a la Consejería Jurídica, lo que abrió la posibilidad de que Alcalde Luján deje la presidencia nacional de Morena, de acuerdo con lo expresado por la propia dirigente.

En paralelo, se publicó este miércoles que el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, asumió la conducción del proceso electoral en Coahuila, a poco más de un mes de la elección, mientras Alcalde evalúa si se incorpora al Gobierno federal o si su permanencia se define en el Consejo Nacional. La definición, según lo planteado por la dirigente, se comunicará directamente a la Presidenta una vez que tome una decisión sobre su incorporación al equipo de trabajo en la Presidencia o su continuidad en el partido.

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