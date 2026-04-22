Alcalde agradece invitación de Sheinbaum y ‘ya buscará’ a la Presidenta para decidir su futuro

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/ 22 abril 2026
    Alcalde agradece invitación de Sheinbaum y ‘ya buscará’ a la Presidenta para decidir su futuro
    La dirigente nacional de Morena dejó abierta su salida del partido tras la invitación presidencial para integrarse a la Consejería Jurídica y pidió tiempo para responder. ESPECIAL

El movimiento ocurre en medio de ajustes internos y del arranque de definiciones electorales, mientras el partido reorganiza responsabilidades rumbo a comicios

CDMX.- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que “ya buscará” a la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle su decisión sobre si acepta incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o se mantiene al frente del partido.

A su llegada a las oficinas de Morena la mañana de este miércoles, Alcalde dijo a N+ que se siente “muy honrada” por la invitación de la mandataria. “Me siento muy honrada de que la presienta haya pensado en mí para incorporarme a su equipo de trabajo al gabinete a la Consejería Jurídica, sin duda, para mí significa un reconocimiento a mi trayectoria. Así que me siento muy contenta”, expresó.

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La dirigente reiteró que, como lo expuso Sheinbaum en su conferencia matutina, solicitó unos días para definir su respuesta. “Lo más importante como le dije a ella ‘deme un ratito para pensarlo’, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión y una vez que se lo plantee a ella”, añadió.

La semana pasada, Alcalde difundió un video en el que negó versiones sobre una salida inminente del partido por presunta inconformidad presidencial con el rumbo de Morena y por discrepancias con los partidos aliados PT y PVEM.

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En ese mensaje, sostuvo que dejaría la dirigencia únicamente si Sheinbaum la invitaba a formar parte del gabinete. “Yo solamente saldría del partido si la presidenta Claudia Sheinbaum me invita a formar parte del gabinete”, afirmó entonces.

Una semana después, se formalizó la propuesta para integrarse a la Consejería Jurídica, lo que abrió la posibilidad de que Alcalde Luján deje la presidencia nacional de Morena, de acuerdo con lo expresado por la propia dirigente.

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En paralelo, se publicó este miércoles que el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, asumió la conducción del proceso electoral en Coahuila, a poco más de un mes de la elección, mientras Alcalde evalúa si se incorpora al Gobierno federal o si su permanencia se define en el Consejo Nacional.

La definición, según lo planteado por la dirigente, se comunicará directamente a la Presidenta una vez que tome una decisión sobre su incorporación al equipo de trabajo en la Presidencia o su continuidad en el partido.

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