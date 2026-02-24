Alejandro Moreno dice que no es momento de reforma electoral y anticipa voto en contra del PRI

CDMX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que no es momento para impulsar una reforma electoral en México y adelantó que su partido votará en contra de cualquier iniciativa que, afirmó, implique un retroceso democrático.

El también legislador argumentó que el país enfrenta una crisis de seguridad y de gobernabilidad que, dijo, debería ser la prioridad del gobierno federal, por encima de una discusión sobre reglas electorales.

En declaraciones a medios, Moreno advirtió que el PRI no respaldará una propuesta que “destruya el sistema democrático” ni una iniciativa con “tintes dictatoriales”. Añadió que su partido se opondrá a cambios que afecten la representación proporcional, el financiamiento público transparente o la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

“¿Quién puede pretender hoy una reforma electoral cuando los temas de México son otros?”, cuestionó. “El país está ardiendo, el país se cae a pedazos”, señaló al insistir en que el debate electoral es inoportuno frente a la violencia.

Moreno afirmó que desde 2018 la estrategia de seguridad ha sido fallida y responsabilizó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado, aunque reconoció la labor de las fuerzas armadas.

En ese contexto, pidió que se rinda homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber y sostuvo que “la responsabilidad del Estado mexicano es garantizar paz, armonía y tranquilidad”.

El dirigente priista advirtió que podría incluir modificaciones como adelantar la revocación de mandato a 2027 o ajustes que, en su opinión, beneficiarían electoralmente al partido en el poder; también señaló que cualquier fuerza política que acompañe una iniciativa que debilite la democracia estaría “arrodillada” ante el gobierno.

Moreno insistió en que el país debe enfocarse en atender la inseguridad, fortalecer el sistema de salud y resolver necesidades sociales antes de abrir un debate electoral, y reiteró que el PRI dará la discusión en las cámaras y en el ámbito público, sin respaldar una reforma que represente un retroceso.