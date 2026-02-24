Alejandro Moreno dice que no es momento de reforma electoral y anticipa voto en contra del PRI

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 febrero 2026
    Alejandro Moreno dice que no es momento de reforma electoral y anticipa voto en contra del PRI
    Moreno afirmó que desde 2018 la estrategia de seguridad ha sido fallida y responsabilizó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alejandro Moreno

Organizaciones


PRI

En plena discusión sobre cambios a las reglas del juego político, el PRI fijó postura y adelantó un voto en contra de una reforma electoral

CDMX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que no es momento para impulsar una reforma electoral en México y adelantó que su partido votará en contra de cualquier iniciativa que, afirmó, implique un retroceso democrático.

El también legislador argumentó que el país enfrenta una crisis de seguridad y de gobernabilidad que, dijo, debería ser la prioridad del gobierno federal, por encima de una discusión sobre reglas electorales.

TE PUEDE INTERESAR: SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’

En declaraciones a medios, Moreno advirtió que el PRI no respaldará una propuesta que “destruya el sistema democrático” ni una iniciativa con “tintes dictatoriales”. Añadió que su partido se opondrá a cambios que afecten la representación proporcional, el financiamiento público transparente o la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

“¿Quién puede pretender hoy una reforma electoral cuando los temas de México son otros?”, cuestionó. “El país está ardiendo, el país se cae a pedazos”, señaló al insistir en que el debate electoral es inoportuno frente a la violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso

Moreno afirmó que desde 2018 la estrategia de seguridad ha sido fallida y responsabilizó al gobierno federal de permitir el avance del crimen organizado, aunque reconoció la labor de las fuerzas armadas.

En ese contexto, pidió que se rinda homenaje a los elementos caídos en cumplimiento de su deber y sostuvo que “la responsabilidad del Estado mexicano es garantizar paz, armonía y tranquilidad”.

TE PUEDE INTERESAR: A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas

El dirigente priista advirtió que podría incluir modificaciones como adelantar la revocación de mandato a 2027 o ajustes que, en su opinión, beneficiarían electoralmente al partido en el poder; también señaló que cualquier fuerza política que acompañe una iniciativa que debilite la democracia estaría “arrodillada” ante el gobierno.

Moreno insistió en que el país debe enfocarse en atender la inseguridad, fortalecer el sistema de salud y resolver necesidades sociales antes de abrir un debate electoral, y reiteró que el PRI dará la discusión en las cámaras y en el ámbito público, sin respaldar una reforma que represente un retroceso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alejandro Moreno

Organizaciones


PRI

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista.

Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
Relaciones sentimentales, llamadas telefónicas y encuentros personales han sido factores clave en la captura o muerte de algunos de los narcotraficantes más buscados de México.

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales
En México, 9 millones 611 mil 882 trabajadores se dedican al sector secundario de la economía, representando al 24% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025.

México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025
¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’

¿Le quitarán el mundial a México por inseguridad? El presidente de la FIFA aclara estar ‘muy tranquilo’
Fue en Nueva York donde se registró el temporal más intenso desde 2016 dejando más de 38 cm de nieve en Central Park

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve
La vocera estadounidense lanzó un mensaje directo tras la violencia en México y la muerte de “El Mencho”, mientras Washington actualiza alertas de viaje y presiona por más acciones contra el narcotráfico.

Karoline Leavitt amenaza a cárteles mexicanos... ‘Si tocan a un estadounidense pagarán caro’
El venezolano, cuya sentencia ya se ha aplazado en varias ocasiones con anterioridad, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

Aplazan de nuevo sentencia del ex general chavista “El Pollo” Carvajal para abril
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica