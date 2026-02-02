Alerta en Banco del Bienestar: 84% de sucursales opera sin respaldo legal del terreno en 2026

CDMX.- En el arranque de 2026, el Banco del Bienestar opera sin la regularización en la propiedad jurídica de la mayoría de los predios donde se ubican sus sucursales, de acuerdo con un informe del Órgano Interno de Control realizado por la propia institución.

El documento señala que 84% de las sucursales revisadas carece de instrumentos legales vigentes que acrediten el uso o la posesión de los terrenos, pese a que ya están en operación. El análisis se centró en las 2 mil 750 sucursales del plan de expansión y reportó que sólo 431 cuentan con algún instrumento jurídico, como contratos de comodato, actas de asignación de uso o escrituras.

El informe añade que una parte relevante de esos documentos no está inscrita ante las autoridades correspondientes o tiene vigencias vencidas, lo que limita la certeza legal sobre los inmuebles. También advierte faltas en el proceso administrativo: “No se estableció una estructura organizacional que permita de manera clara y sencilla responsabilizar al personal en sus funciones y obligaciones específicas; no se establecieron metas ni objetivos institucionales; no se identificaron riesgos de corrupción en las gestiones del proceso; no se integraron en los expedientes físicos y electrónicos documentos que demuestran las gestiones para la obtención de cada instrumento jurídico que acredita el uso o posesión legal de 2 mil 319 predios”, señala el texto.

En ese contexto, el expresidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, consideró que muchas sucursales ni siquiera tienen contrato de arrendamiento porque fueron entregadas en comodato o préstamo. “Por ejemplo, hay lugares en donde hay una sucursal de banco en terrenos de una base militar. En otros, son kioscos, como uno que está ahí en la Avenida Universidad y la calle Pitágoras”, dijo.

Como antecedente, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador el Banco del Bienestar sustituyó a Bansefi y se puso en marcha un plan de expansión con la construcción de 2 mil 750 sucursales, que se sumaron a las ya existentes. Con ello, la red alcanzó 3 mil 149 sucursales en todo el país, de acuerdo con la información base.

El informe detalla que la Secretaría de la Defensa Nacional fue responsable de la construcción y que en 2024 se firmaron actas finiquito para formalizar la entrega física de los inmuebles al Banco del Bienestar. En ese proceso, se reporta que sólo 212 sucursales tenían uso o posesión legal del predio, mientras más de 2 mil 500 quedaron pendientes de regularización jurídica.

Di Costanzo sostuvo que, además del componente patrimonial, hay observaciones sobre condiciones internas de las instalaciones, al afirmar que incumplen normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mencionó una circular con condiciones mínimas para una sucursal, como vidrios antibalas, espacios específicos para la gerencia y para prevención de lavado de dinero, áreas para cajeros y un acceso para el traslado de efectivo que no quede expuesto al público, además de criterios para no colocar cajeros en lugares aislados y sin vigilancia; también recordó que “muchos de esos cajeros se los rentó Banjército”.

El rezago ocurre mientras el Banco del Bienestar es una de las principales herramientas del gobierno para la dispersión de programas sociales y la promoción del ahorro entre beneficiarios. El propio informe plantea que, pese a haberse concluido el plan de expansión, aún faltan acciones para obtener instrumentos jurídicos que acrediten el uso o posesión legal de los predios donde operan las sucursales.