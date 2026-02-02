Narcolaboratorio ‘gigante’ en BC: producían metanfetamina; lo desmantelan en la sierra

ENSENADA, BC.- Un laboratorio clandestino con capacidad presunta para fabricar hasta 100 kilos de metanfetamina por semana fue asegurado en Baja California durante un operativo conjunto, informaron autoridades estatales y reportes oficiales difundidos este domingo.

El sitio fue ubicado en el paraje conocido como San Matías, en la Sierra de San Pedro Mártir, en las inmediaciones del poblado Valle Trinidad, municipio de Ensenada, a 11 kilómetros de la carretera Ensenada–Ojos Negros–San Felipe, de acuerdo con la información disponible.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León tendrá primera empresa en Latinoamérica de robots humanoides

El secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la operación de este tipo de instalaciones requiere conocimientos especializados, principalmente en química, y reportó el hallazgo de siete reactores. Añadió que no se precisó el monto económico que representaría la producción ni el grupo delictivo que lo explotaba.

“La gente que trabaja aquí es gente que tiene conocimiento, que tiene conocimientos en química, no es cualquier persona”, declaró el funcionario, al estimar que por la cantidad de colchonetas localizadas podría haber entre 12 y 15 personas operando en el lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Corral anuncia agenda amplia en Justicia: ‘Jueces sin Rostro’ y debate por Código Penal único

El hallazgo se atribuyó a un operativo de inteligencia coordinado entre la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales, como parte de acciones para combatir la producción de drogas sintéticas en la región.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo en un comunicado que el desmantelamiento de laboratorios se traduce en droga que no llega a calles y comunidades, y lo vinculó con tareas de prevención y seguridad en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: La Guardia Nacional despliega 300 elementos en el Estado de México para combatir incremento de violencia

En el plano institucional, las autoridades indicaron que el aseguramiento representó “un impacto significativo” en la cadena de distribución; hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se detallaron cargos específicos derivados de la intervención.

Como antecedente, el gobierno estatal reportó que en 2025 se aseguraron más de 41 mil kilos de metanfetamina y se destruyeron 113 plantíos de mariguana, además de que se ubicaron ocho laboratorios clandestinos en la región. En torno a la capacidad del sitio recién localizado, otras versiones periodísticas consignaron una cifra distinta a la informada por autoridades estatales. Con información de La Jornada