Narcolaboratorio 'gigante' en BC: producían metanfetamina; lo desmantelan en la sierra

Noticias
/ 2 febrero 2026
    Narcolaboratorio ‘gigante’ en BC: producían metanfetamina; lo desmantelan en la sierra
    El gobierno estatal afirmó que el desmantelamiento busca cortar la cadena de producción de drogas sintéticas en la región. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un operativo en una zona serrana de difícil acceso dejó al descubierto una instalación con reactores y personal especializada

ENSENADA, BC.- Un laboratorio clandestino con capacidad presunta para fabricar hasta 100 kilos de metanfetamina por semana fue asegurado en Baja California durante un operativo conjunto, informaron autoridades estatales y reportes oficiales difundidos este domingo.

El sitio fue ubicado en el paraje conocido como San Matías, en la Sierra de San Pedro Mártir, en las inmediaciones del poblado Valle Trinidad, municipio de Ensenada, a 11 kilómetros de la carretera Ensenada–Ojos Negros–San Felipe, de acuerdo con la información disponible.

El secretario de Seguridad estatal, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que la operación de este tipo de instalaciones requiere conocimientos especializados, principalmente en química, y reportó el hallazgo de siete reactores. Añadió que no se precisó el monto económico que representaría la producción ni el grupo delictivo que lo explotaba.

“La gente que trabaja aquí es gente que tiene conocimiento, que tiene conocimientos en química, no es cualquier persona”, declaró el funcionario, al estimar que por la cantidad de colchonetas localizadas podría haber entre 12 y 15 personas operando en el lugar.

El hallazgo se atribuyó a un operativo de inteligencia coordinado entre la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales, como parte de acciones para combatir la producción de drogas sintéticas en la región.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sostuvo en un comunicado que el desmantelamiento de laboratorios se traduce en droga que no llega a calles y comunidades, y lo vinculó con tareas de prevención y seguridad en el estado.

En el plano institucional, las autoridades indicaron que el aseguramiento representó “un impacto significativo” en la cadena de distribución; hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se detallaron cargos específicos derivados de la intervención.

Como antecedente, el gobierno estatal reportó que en 2025 se aseguraron más de 41 mil kilos de metanfetamina y se destruyeron 113 plantíos de mariguana, además de que se ubicaron ocho laboratorios clandestinos en la región. En torno a la capacidad del sitio recién localizado, otras versiones periodísticas consignaron una cifra distinta a la informada por autoridades estatales. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

