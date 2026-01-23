INE instala torniquetes y más videovigilancia; admite que aún no tiene cifra del gasto

/ 23 enero 2026
    INE instala torniquetes y más videovigilancia; admite que aún no tiene cifra del gasto
    La visita fue presentada como un ejercicio para despejar dudas sobre la actualización de equipos y controles de acceso. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Entre torniquetes, plumas y videovigilancia, el INE abrió sus puertas a un recorrido interno para explicar la actualización de controles de acceso

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó un recorrido en su sede nacional para explicar las nuevas medidas de seguridad instaladas en oficinas y áreas comunes, sin precisar hasta el momento el costo total de la compra de torniquetes, plumas vehiculares y cámaras de videovigilancia.

La visita fue presentada como un ejercicio para despejar dudas sobre la actualización de equipos y controles de acceso en el complejo ubicado en Viaducto Tlalpan 100, en la Ciudad de México, y en otras instalaciones del instituto.

El recorrido fue encabezado por José Alberto Pérez de Acha, encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, y Ofelia Sánchez Frías, jefa de Seguridad del instituto, quienes señalaron que desde hace 15 años no se modernizaban los equipos de seguridad, pero indicaron no contar en ese momento con información financiera del proyecto.

Sánchez Frías precisó que la renovación de equipos se realizó en ocho inmuebles del INE en la Ciudad de México y en 32 Juntas Ejecutivas de los estados, como parte del ajuste de medidas de control y vigilancia.

En el recorrido, el instituto detalló la instalación de plumas en accesos vehiculares, el cambio de torniquetes en la entrada peatonal y la colocación de nuevas cámaras tipo burbuja en la Torre I; además, reportó torniquetes en el lobby del edificio de Oficialía de Partes y en el edificio A, donde se ubican oficinas de consejeros, así como la incorporación de cámaras en pasillos.

Sergio Uzeta, encargado de la Coordinación de Comunicación Social del INE, sostuvo que la actualización tiene un enfoque preventivo y operativo: “No podemos seguir registrando todo en papel, tiene que haber un tema de seguridad, no tenemos que esperar a que ocurra un incidente grave. Esto tiene también un ámbito preventivo (...) No se trata de una vigilancia particular para un tema particular, no es nada extraño ni fuera de lo común esta actualización”, dijo.

En la Sala de Prensa, los funcionarios señalaron que ya existían dos cámaras por supuestas sustracciones de equipo de cómputo en el pasado y se colocaron dos adicionales por “puntos ciegos”. Durante esa explicación, Sánchez Frías incurrió en una contradicción al afirmar primero que no se instalaron nuevas cámaras y después reconocer nuevas posiciones en ese espacio.

La actualización de controles de acceso y videovigilancia se enmarca en la operación cotidiana del INE en su sede y en oficinas estatales, mientras permanece pendiente la información sobre el costo total del proyecto y los detalles del gasto asociado a la adquisición e instalación de los equipos. Con información de El Universal

