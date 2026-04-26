Se disparan casos de gusano barrenador 367% en un mes en Nuevo León

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México
/ 26 abril 2026
    Se disparan casos de gusano barrenador 367% en un mes en Nuevo León
    El último reporte del Senasica reveló que el Estado ha registrado un total de 14 infecciones, de las cuales 11 se confirmaron apenas entre el 23 de marzo y el 22 de abril. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Carolina Jiménez Mariscal

El último caso reportado en un caballo fue el 22 de abril en el municipio de Aramberri; este hallazgo confirma que el brote no solo crece en número, sino que se diversifica

MONTERREY, NL.-La propagación del gusano barrenador se disparó en el último mes en Nuevo León, al registrarse un repunte del 367 por ciento en los casos.

El último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), revela que el Estado ha registrado un total de 14 infecciones, de las cuales 11 se confirmaron apenas entre el 23 de marzo y el 22 de abril. De esos casos, nueve permanecen activos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-y-abandono-disparan-plaga-del-gusano-barrenador-en-nogaleras-de-coahuila-PG20266584

Este aumento contrasta con el inicio del brote, cuando entre septiembre y noviembre de 2025 apenas se contabilizaban 3 casos aislados en Nuevo León.

El último caso reportado en un caballo fue el 22 de abril en el municipio de Aramberri.

Este hallazgo confirma que el brote no solo crece en número, sino que se diversifica, afectando ya a ocho bovinos, cuatro caninos, un ovino y recientemente a un equino.

Aramberri encabeza la lista de incidencia con cinco casos

A nivel municipal, Aramberri encabeza la lista de incidencia con cinco casos, seguido por Montemorelos con tres, mientras que localidades como Allende, Hualahuises, Mier y Noriega, Sabinas Hidalgo y Marín ya reportan sus primeros contagios.

$!En el acumulado nacional, las especies más afectadas han sido los bovinos, con 14 mil 314 casos .
En el acumulado nacional, las especies más afectadas han sido los bovinos, con 14 mil 314 casos . Carolina Jiménez Mariscal

Pese a que la mayoría de los municipios implicados son rurales, el pasado 10 de abril se registró el caso de un canino en Monterrey.

A nivel nacional se registran 21 mil 672 casos, siendo Chiapas el estado con la mayor problemática, con 6 mil 517; seguido por Oaxaca, con 3 mil 605 y Veracruz, con 3 mil 242 casos los que encabezan la lista.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas registran más casos activos

Hablando de casos activos, Veracruz, con 218; Oaxaca, con 164, y Chiapas, con 155, conforman los primeros lugares de infecciones por el gusano barrenador del ganado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-en-coahuila-por-caso-de-gusano-barrenador-en-concha-del-oro-zacatecas-DC20225035

En el acumulado nacional, las especies más afectadas han sido los bovinos, con 14 mil 314 casos y los caninos con 3 mil 716 infecciones.

El brote en Nuevo León, aunque aún muestra cifras menores frente a otros estados, refleja una tendencia al alza con rápida propagación entre diferentes especies.

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