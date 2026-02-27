Alertan por posible hackeo a sistema de pagos del SNII; salarios habrían sido enviados a cuentas de terceros

27 febrero 2026
    Alertan por posible hackeo a sistema de pagos del SNII; salarios habrían sido enviados a cuentas de terceros
    El hecho se presenta en un contexto de ajustes presupuestales y cambios en el financiamiento a ciencia y tecnología. ESPECIAL
Sin pronunciamiento oficial de las autoridades involucradas, la comunidad científica pide claridad sobre el alcance y la ruta de investigación

CDMX.- Un posible hackeo al sistema interno de pagos del gobierno federal habría derivado en el robo de sueldos destinados a investigadores del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de acuerdo con una investigación del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, que reveló en su cuenta de X que ciberdelincuentes se infiltraron en la plataforma apeiron.conacyt.mx, burlando los protocolos de seguridad.

Reveló que personas ajenas habrían ingresado a la plataforma de gestión de pagos asociada al esquema, con un ataque ejecutado el 23 de enero de 2026, y que, a partir de ello, se sustituyeron cuentas bancarias registradas por cuentas a nombre de terceros.

Según lo expuesto, los atacantes habrían eliminado las cuentas reales de los trabajadores y registrado cuentas nuevas para recibir los depósitos, en un mecanismo que fue documentado con evidencia aportada por afectados, de acuerdo con el comunicador que difundió el caso.

La investigación añade que el sistema de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) habría autorizado pagos aun cuando las transferencias se encontraban con estatus de “ENVIADA”, sin contar con la confirmación final de “ACEPTADA”, en los términos descritos en el material.

También se advierte la posibilidad de que se haya sustraído información de contacto e identificadores asociados a los registros de los investigadores, lo que habría facilitado el envío de mensajes fraudulentos dirigidos a potenciales víctimas, de acuerdo con lo reportado.

Hasta el momento, Secihti y Conacyt no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente ni han confirmado el número de personas afectadas. Fuentes cercanas a investigadores consultadas por este diario indicaron que al menos un caso está documentado, aunque existen testimonios que apuntan a más reportes.

El hecho se presenta en un contexto de ajustes presupuestales y cambios en el financiamiento a ciencia y tecnología, lo que ha incrementado la preocupación sobre la integridad y resguardo de los sistemas federales relacionados con apoyos y remuneraciones.

En tanto se determina el alcance del posible ciberataque, se mantiene la solicitud de una postura oficial y de información verificable sobre medidas de contención, investigación y restitución, conforme evolucione el caso.

