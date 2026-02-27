Alertan por posible hackeo a sistema de pagos del SNII; salarios habrían sido enviados a cuentas de terceros

CDMX.- Un posible hackeo al sistema interno de pagos del gobierno federal habría derivado en el robo de sueldos destinados a investigadores del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de acuerdo con una investigación del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, que reveló en su cuenta de X que ciberdelincuentes se infiltraron en la plataforma apeiron.conacyt.mx, burlando los protocolos de seguridad.

Reveló que personas ajenas habrían ingresado a la plataforma de gestión de pagos asociada al esquema, con un ataque ejecutado el 23 de enero de 2026, y que, a partir de ello, se sustituyeron cuentas bancarias registradas por cuentas a nombre de terceros.

Según lo expuesto, los atacantes habrían eliminado las cuentas reales de los trabajadores y registrado cuentas nuevas para recibir los depósitos, en un mecanismo que fue documentado con evidencia aportada por afectados, de acuerdo con el comunicador que difundió el caso.