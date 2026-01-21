Alertan rezago contra huachicol: 40% de gasolineras sin controles y autoabastos hasta 80%

Noticias
/ 21 enero 2026
    Alertan rezago contra huachicol: 40% de gasolineras sin controles y autoabastos hasta 80%
    Ampes planteó que el combate al huachicol requiere mantener la vigilancia sobre la trazabilidad y el cumplimiento de controles. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Reconocen que el eslabón final de la cadena aún muestra fallas: los controles que permiten rastrear litros e ingresos no se están cumpliendo en una parte relevante del mercado

CDMX.- El sector público y privado han realizado esfuerzos para combatir el huachicol, pero aún hay acciones por hacer, debido a que cerca de 40% de las gasolineras que son clientes de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes) no cumplen con los controles volumétricos, informó la organización.

Aldo H. Vargas Rodríguez, consejero de Ampes, afirmó que el incumplimiento puede llegar a 80% cuando se trata de autoabastos, y advirtió que el porcentaje puede ser mayor en otros energéticos, como gas LP.

“Sí vemos que los esfuerzos del gobierno contra el huachicol se están viendo reflejados en esto, más requerimientos, pero también vemos que las empresas están invirtiendo en cumplir con la regulación, es un esfuerzo conjunto que está dando resultados”, sostuvo Vargas.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación, Ricardo Quiroz Hernández, señaló que el impulso por cumplir los requerimientos ha impactado la operación de las empresas proveedoras de estaciones de servicio, que en 2025 crecieron entre 3% y 5% anual, y para este año estiman un aumento similar.

Como antecedente, la Asociación indicó que desde inicios del año pasado el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aplicó una regulación más rígida para las empresas que comercializan gasolinas automotrices en expendios al público.

La medida se implementó mediante controles volumétricos orientados a fortalecer la trazabilidad de los combustibles, al permitir comparar las cantidades vendidas con los ingresos en valor y en litros, detectar irregularidades y visualizar la cadena de suministro.

Vargas explicó que este esquema se orienta a cerrar espacios a la venta de combustibles ilícitos, aunque insistió en que aún se requieren más acciones y más inversiones del sector, además del respaldo de la autoridad.

“Todo esto se ha conjuntado para combatir el huachicol, pero sí hacen falta más acciones, más inversiones por parte del sector y las autoridades que también están apoyándose de la tecnología, el balizado de pipas y otras acciones”, indicó.

En el panorama general, Ampes planteó que el combate al huachicol requiere mantener la vigilancia sobre la trazabilidad y el cumplimiento de controles, al considerar que el rezago en estaciones y autoabastos sigue siendo un punto crítico para la estrategia. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

