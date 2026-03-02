Alistan cacería contra Amílcar Olán sin tocar a los hijos de AMLO, revela periodista

CDMX.- Una ofensiva judicial estaría en marcha en contra del tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, sin que alcance a Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo revela hoy el periodista Roberto Rock en su columna “Retrato Hereje”, donde sostiene que “será desatada una cacería judicial” contra Olán, antiguo amigo y presunto prestanombres de los hijos del exmandatario, así como operador político de Adán Augusto López Hernández.

“Una serie de movimientos en el entorno del expresidente López Obrador apuntan a que será desatada una cacería judicial en contra de uno de los personajes más escandalosos del pasado sexenio: Amílcar Olán”, refiere en su artículo.

Olán Aparicio es un empresario tabasqueño que ha sido vinculado a la presunta red de tráfico de influencias creada por los López Beltrán durante el sexenio de su padre.

De acuerdo con Rock, “hasta ahora no hay indicios concluyentes de si esta acción obedece a un intento por limpiar la imagen de los López Beltrán y aliados, o si se busca atajar eventuales revelaciones de Olán”.

La prioridad, según las fuentes citadas por el periodista, es “blindar” a Andy y Bobby, garantizando que no existan “pruebas documentales ni implicaciones legales” que comprometan a los hijos del extitular del Ejecutivo.

El columnista revela incluso que se han realizado reuniones privadas con abogados cercanos a López Obrador “desde el rancho familiar en Chiapas hasta la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México”, actualmente encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

El objetivo es “aislar a los hijos y otros actores cercanos, al tiempo que comienza a fluir una cascada de demandas contra Olán Aparicio”, quien presuntamente ya no estaría en México.

Desde hace tiempo, el paradero del tabasqueño es desconocido, pero versiones periodísticas lo ubican “lo mismo en Panamá que en Brasil, Suiza y, más recientemente, Holanda”.

Su supuesta salida del país está presuntamente vinculada con denuncias por corrupción y tráfico de influencia durante el sexenio de López Obrador.

Y aunque oficialmente la Fiscalía General de la República (FGR) ha negado tener investigaciones contra el empresario, sí podría estar bajo la lupa de la inteligencia financiera por presuntos vínculos con el “huachicol fiscal” y transferencias millonarias al extranjero.

Según las revelaciones de Rock, en Tabasco la fiscalía estatal –bajo la administración del gobernador Javier May– abrió dos averiguaciones previas que se mantienen bajo secrecía.

En enero de este año, Claudio Ochoa Huerta, periodista de Latinus y columnista de El Universal, dio a conocer en su artículo que Amílcar había externado a sus cercanos que “si caigo yo, caen los López Beltrán”.

FUE ADÁN QUIEN FILTRÓ LOS AUDIOS DE AMÍLCAR A LATINUS: ROBERTO ROCK

Rock también apunta a un quiebre político con Amílcar Olán por parte de los López Beltrán y el propio Adán Augusto López Hernández, desde finales de 2023, y quien presuntamente habría filtrado los audios de Olán a Latinus.

La ruptura habría estado motivada por la presunta retención, por parte de Olán Aparicio, de recursos provenientes de comisiones por contratos públicos pactados con empresarios, particularmente en medicamentos e infraestructura.