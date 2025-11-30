Alito vigila elección en Honduras: despliegan 60 observadores para cuidar el voto presidencial

/ 30 noviembre 2025
    Alito vigila elección en Honduras: despliegan 60 observadores para cuidar el voto presidencial
    Moreno Cárdenas subrayó que la presencia de misiones internacionales de observación fortalece la credibilidad de los procesos electorales y contribuye a consolidar la vida democrática en la región. /FOTO: ESPECIAL
El dirigente nacional del PRI participa como observador internacional en la jornada presidencial hondureña junto a una misión regional

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, encabeza este domingo una misión de observación electoral durante los comicios presidenciales en Honduras, en el marco de las actividades de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

A través de redes sociales, el senador priista informó que, en su calidad de presidente de la Copppal, sostuvo un encuentro con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, en la ciudad de Tegucigalpa.

“La Misión del Observatorio Electoral de la @copppal_oficial está trabajando con responsabilidad, dando seguimiento a la elección presidencial en Honduras, un proceso que avanza en paz, con gran participación y como una verdadera fiesta cívica”, expresó Moreno Cárdenas en su mensaje.

El dirigente del PRI detalló que la Copppal desplegó un total de 60 observadores internacionales, quienes fueron distribuidos en distintas regiones del territorio hondureño para dar seguimiento puntual a la jornada democrática.

Indicó que los observadores se encuentran comprometidos con la vigilancia del desarrollo del proceso, desde la apertura de casillas hasta el cierre de la votación, con el objetivo de garantizar condiciones de legalidad, transparencia y respeto al sufragio.

En otro mensaje difundido en su cuenta de X, el senador priista destacó el carácter cívico de la jornada electoral. “Hoy el pueblo hondureño ejerce su derecho a decidir su futuro. Que esta jornada sea ejemplo de democracia, participación y respeto al voto”, escribió. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

