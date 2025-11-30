PRI busca frenar la ‘doble jugada’ de senadores con licencia en foros y misiones internacionales

/ 30 noviembre 2025
    PRI busca frenar la ‘doble jugada’ de senadores con licencia en foros y misiones internacionales
    Subrayaron que la licencia implica la separación temporal del cargo, por lo que, conforme al propio Reglamento del Senado, durante ese periodo cesan las funciones representativas. /FOTO: ESPECIAL

La bancada priista plantea cerrar un vacío normativo para evitar que quienes estén separados del cargo actúen en nombre del Senado

CDMX.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa para modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara Alta, con el objetivo de impedir que las y los senadores que soliciten licencia mantengan funciones de representación parlamentaria.

La propuesta establece que una senadora o senador con licencia no podrá participar en foros, organismos internacionales ni emitir pronunciamientos en nombre del Senado, al considerar que su función representativa queda suspendida de manera temporal durante el periodo de separación del cargo.

La modificación consiste en la adición de un numeral expreso al Reglamento, en el que se señala: “No podrán desempeñar actividades de diplomacia parlamentaria ni realizar actos de representación de esta Cámara las y los senadores a quienes se les haya concedido licencia por el Pleno”.

Las y los legisladores priistas afirmaron que esta reforma busca fortalecer la legalidad, la transparencia y el respeto al marco normativo interno del Senado, además de garantizar que la representación parlamentaria corresponda únicamente a quienes se encuentren en funciones activas.

Subrayaron que la licencia implica la separación temporal del cargo, por lo que, conforme al propio Reglamento del Senado, durante ese periodo cesan las funciones representativas y no subsisten derechos inherentes al puesto.

En la exposición de motivos se advierte que permitir que un legislador con licencia actúe en nombre de la Cámara puede generar confusión institucional, opacidad y un uso indebido de la representación parlamentaria.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 10 de abril de 2025 se han contabilizado 44 solicitudes de licencia en la LXVI Legislatura.

Aunque los priistas reconocen que la mayoría de estas solicitudes corresponde a causas justificadas, también señalaron que algunas se han utilizado para asistir a foros de diplomacia parlamentaria o como maniobras para no alterar la correlación de fuerzas en votaciones relevantes.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, y se prevé que sea discutida en las próximas semanas en el marco de los ajustes al funcionamiento interno del Senado. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

