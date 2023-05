Alto funcionario ruso muere ‘misteriosamente’ después de denunciar la invasión a Ucrania

Un alto funcionario ruso que supuestamente criticó la ofensiva del Kremlin en Ucrania como una “invasión fascista” y lamentó el “grado de brutalización de nuestro estado” murió por causas no reveladas después de un vuelo desde Cuba.

Pyotr Kucherenko, de 46 años, viceministro de ciencia y educación superior, se enfermó durante el vuelo a Rusia con su delegación el sábado, según su oficina.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad sureña de Mineralnye Vody, donde los médicos intentaron salvarle la vida, informó el Times de Londres.

Al político le sobreviven su esposa, la cantante pop Diana Gurtskaya, y su hijo adolescente.

Una fuente no identificada cercana a la viuda dijo a los medios estatales que su familia creía que la muerte estaba relacionada con su afección cardíaca, pero que esperarían los resultados de una autopsia, según el medio de comunicación.

Roman Super, un periodista independiente que huyó de Rusia poco después de que invadiera Ucrania en febrero de 2022, dijo en su canal de Telegram que había hablado con Kucherenko “solo unos días” antes de huir.

Dijo que el político temía por su seguridad y lo instó a que también abandonara el país. “’Sálvate a ti ya tu familia. Vete lo antes posible. No te puedes imaginar el grado de embrutecimiento de nuestro estado. En un año no reconocerás a Rusia en absoluto. Al irse estás haciendo lo correcto’”, dijo Kucherenko citado por Super, informó CNN.

Super dijo que le preguntó a Kucherenko si él también quería huir, a lo que, dijo, el ministro respondió: “Ya no es posible hacerlo. Nos quitan los pasaportes. Y no existe tal mundo en el que ahora estén contentos con el viceministro ruso después de esta invasión fascista”.

Según los informes, Kucherenko también le dijo al periodista que estaba tomando “antidepresivos y tranquilizantes” para sobrellevar la situación, pero que no estaba “realmente ayudando”.“No ayuda mucho. Casi no duermo. Me siento terrible. Todos hemos sido tomados como rehenes. Nadie puede decir nada. Inmediatamente aplastado como pulgones. Vete pronto, Roma. Y salvar a todos”, supuestamente agregó.

No está claro si la automedicación contribuyó a su muerte.

Múltiples informes han corroborado la afirmación de Kucherenko de que los pasaportes de altos funcionarios rusos habían sido confiscados para evitar que huyeran del país después de que se lanzara la invasión.

Kucherenko se une a la lista de al menos 13 rusos de alto perfil que han perdido la vida en circunstancias misteriosas en los últimos 15 meses.

En febrero, Marina Yankina, de 58 años, jefa de finanzas y adquisiciones del distrito militar occidental de Rusia, murió después de una aparente caída desde un rascacielos de San Petersburgo.

Una investigación preliminar determinó que se suicidó.

También ese mes, el mayor general del Ministerio del Interior, Vladimir Makarov, de 72 años, murió de un aparente suicidio en un suburbio de Moscú.

Informes no confirmados alegaron que había caído en una “profunda depresión” después de ser despedido por el hombre fuerte Vladimir Putin en enero.

En noviembre, el coronel Vadim Boiko, de 44 años, subdirector de la Escuela Naval Superior del Pacífico Makarov en Vladivostok, fue encontrado muerto por múltiples heridas de bala en lo que también se ha descrito como un suicidio.

Boiko, que desempeñó un papel en los esfuerzos de movilización, se “ejecutó” con cinco disparos en el pecho en la oficina de su comandante después de que supuestamente lo tendieran a cargar con algunos de los problemas que plagaron la invasión, según su viuda.

En diciembre, el magnate de las salchichas Pavel Antov, que criticó la invasión de Ucrania, murió desde un hotel de lujo en India, tres días después de que su amigo perdiera la vida en el mismo viaje.

Alexander Buzakov, el jefe de un importante astillero de submarinos, murió repentinamente ese mes, sin que las autoridades hayan determinado la causa de la muerte.

En septiembre, Anatoly Gerashchenko, ex rector del Instituto de Aviación de Moscú, murió en un accidente no especificado.

El presidente de Lukoil, Ravil Maganov, murió a principios de ese mes después de caerse por la ventana de un hospital de Moscú, según TASS.