AMLO ‘armó la trampa’ en la que cayó cegado por su venganza contra García Luna: Riva Palacio

CDMX.- Sin proponérselo, fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien creó las condiciones que hoy permiten a Estados Unidos vincular a su gobierno con el narcotráfico, así lo asegura el periodista Raymundo Riva Palacio .

En su columna de hoy, publicada en VANGUARDIA, el analista da cuenta de cómo el expresidente cayó en la trampa que él mismo ayudó a construir desde la narrativa contra sus adversarios.

TE PUEDE INTERESAR: La percepción se volvió realidad, pero contra el régimen de AMLO

“López Obrador nunca pensó que utilizar las percepciones contra quienes consideraba enemigos se convirtiera en su realidad”, expone en su columna “ Estrictamente Personal ”.

Desde la semana pasada, el gobierno de la 4T vive una crisis de la que no ha podido salir tras el señalamiento hecho por el Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras mexicanas, a las que acusa de lavar dinero del narcotráfico.

Pero una en particular tocó las fibras del régimen: el señalamiento a Vector , propiedad del empresario Alfonso Romo y muy cercano a López Obrador, de quien fungió como jefe de la Oficina de Presidencial a inicio de su sexenio.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro, Vector facilitó operaciones de los cárteles de Sinaloa y del Golfo para la compra de fentanilo a empresas chinas.

Sin embargo, para quienes conocen a Romo, expone Riva Palacio, “resulta inverosímil que haya estado relacionado con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y que Vector... fuera parte de un entramado de lavado de dinero para comprar fentanilo a empresas chinas que se usó para matar a estadounidenses”.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no existen pruebas de las acusaciones hechas por Estados Unidos contra estas instituciones, pero no ha podio frenar la percepción de que hay un vínculo entre el Cártel de Sinaloa y López Obrador.

“Sheinbaum le grita a la nación que no hay ninguna prueba ni evidencia de las acusaciones del Departamento del Tesoro y que, mientras no se las aporten, no reconocerán que hay lavado de dinero, pero nadie la escucha”, refiere el periodista.

Riva Palacio recuerda que por mucho tiempo López Obrador, y hoy Claudia Sheinbaum, usó la percepción para acusar a sus enemigos, sin pruebas, entre ellos el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna .

El exfuncionario fue sentenciado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El periodista destaca que el caso se armó sóló con testimonios de criminales que no entregaron ninguna prueba de sus dichos.

“López Obrador, cuyo pensamiento es de alcance corto, no cuestionó los testigos protegidos que declararon contra García Luna (...) Al contrario. En septiembre pasado, tras la condena del jurado en Brooklyn (...) declaró que se había demostrado su culpabilidad”, recuerda el periodista.