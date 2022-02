AMLO calla sobre asesinatos de periodistas; en cambio viola Constitución y ataca a Loret de Mola

“No deben considerarse de interés público los casos en los que la información no tenga relevancia para evaluar la actuación del gobierno en algún tema o únicamente tienda a satisfacer la curiosidad de las personas sobre aquellos afectados con la divulgación de los datos”.

Esto ocurre luego de que el periodista publicara en LatinUs una investigación que exhibía a José Ramón López Beltrán , hijo de AMLO y los lujos con los que vive en Houston , Texas . AMLO habría violado el artículo 69 del Código Fiscal tras exhibir a Carlos Loret de Mola. Dicho artículo señala que la información fiscal no debe ser pública a menos que sea para evaluar la actuación del gobierno en algún tema.

AMLO INICIA ‘PERSECUCIÓN’ CONTRA LORET DE MOLA TRAS REPORTAJE DE SU HIJO

Carlos Loret de Mola denunció en redes sociales que el Presidente ha iniciado una persecución en su contra tras el reportaje de José Ramón, que exhibió la lujosa casa en la que el hijo de AMLO vive en Houston y que además, pertenecía a un directivo de la empresa petrolera que le factura a Pemex.

“El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, señaló el periodista.