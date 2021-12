AMLO celebra resolución de la SCJN que ordena al INE realizar la consulta de revocación de mandato

“No puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena, muy buena noticia. Entonces todos a prepararnos, hasta los de FRENAAA que son los únicos que están impulsando del flanco derecho (...) a que no se lleve a cabo la revocación de mandato”, subrayó.

“En una de esas (el bloque conservador) va a llamar a no votar ¡Imagínense! La anti-democracia al descubierto. En cambio FRENAAA sí está recogiendo firmas para que me quiten de la presidencia, pero eso es. No hace falta la violencia, todo por la vía pacífica, legal, democrática”, sentenció.

CONTEXTO

El INE debe realizar la consulta de revocación de mandato ajustando su presupuesto, mismo que fue asignado por el Congreso para el año que viene (2022), de lo contrario, caería en responsabilidades penales, señaló la SCJN.

“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato”, señala la página de notificaciones del Máximo Tribunal.

Además, la SCJN estableció que tampoco es procedente eximir al INE y a su personal de sanciones administrativas, penales o de diversa índole en caso de que lleguen a incumplir con su responsabilidad legal, al menos hasta que no resuelva de forma definitiva.