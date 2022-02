AMLO construirá hospital del IMSS sobre ‘refinería frustrada’ de Calderón en Hidalgo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que será construido un Hospital del IMSS-Bienestar en el terreno de la “frustrada” Refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, que se inició en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia matutina desde Hidalgo, López Orbador adelantó que dicho hospital atenderá a derechohabientes y población en general de dicho estado.

“La refinería frustrada de Tula pues no se construyó porque no era esa la idea y se compró el terreno, se hizo creo que la barda y sí se ejerció un presupuesto, entonces ahora estamos estableciendo con el Gobierno de Hidalgo porque queremos que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región. Es un compromiso construir un hospital del Seguro Social, no solo para derechohabientes sino para población abierta, IMSS-Bienestar”, subrayó.

Asimismo, detalló que se va a utilizar dicho terreno, mismo que ya fue evaluado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo: “ya fue a verlo el directos, se le va a dar uso en beneficio de la población a ese terreno”.

LA REFINERÍA ‘FRUSTRADA’

Cabe recordar que en marzo de 2008 el entonces presidente, Felipe Calderón anunció la construcción de la Refinería Bicentenario con el fin de reducir la importación de gasolina, sin embargo solo construyó una barda perimetral que rodeaba aproximadamente 700 hectáreas, no obstante la Cámara de Diputados continuó designando recursos año con año para su construcción, según un reportaje de la BBC Mundo.

Finalmente, dicho proyecto contó un un recurso de 9 mil millones de pesos, hasta su cancelación definitiva en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Respecto a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se tenía previsto un recurso de 8 mil 900 millones de pesos, no obstante se prevé que este sufra un incremento en 3 mil millones de pesos más, con un 69.2 por ciento de avance.