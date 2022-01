AMLO defiende a López-Gatell para que no condenen a ninguno de los dos

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud fue defendido apasionadamente por Andrés Manuel López Obrador, calificando de “injusta” la investigación que un juez ordenó a la Fiscalía General para determinar si es culpable del delito de homicidio por omisión por su manejo de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio publicada por VANGUARDIA, la defensa de AMLO olvidó a las víctimas y lo mezcló con politiquería.

“No sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría, de odio”, acusó. “No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell son excepcionales”.

TE PUEDE INTERESAR: Ellos son los ‘reporteros’ de la Mañanera que buscaron (y encontraron) ‘hueso’ en la 4T (videos)

Menciona Riva Palacio, su alegato hay que verlo en un espejo: AMLO se está defendiendo a sí mismo, porque una condena contra el subsecretario de Salud será una condena contra él.

Agrega que López-Gatell traicionó su Juramento hipocrático para bailar la música que tocaba AMLO.

López Obrador no creía en la pandemia y López-Gatell le fue suministrando información, o callando ante la evidencia, cuando el Presidente jugaba con los mexicanos.

El 28 de febrero de 2020, dijo que el COVID-19 no era “algo terrible, fatal, ni siquiera equivalente a la influenza”.

AMLO lo llamó un profesional con enorme conocimiento en la materia, lo cual es una broma inopinada, porque en lo único que ha dado prueba sólida de ser un profesional, es en la zalamería. La otra afirmación de López Obrador, que es un hombre “honesto”, se cae por su propio peso.

Agrega que fue deshonesto, no sólo con el Presidente, por omisión o comisión, sino fue un funcionario desleal que incumplió su responsabilidad institucional, y un traidor a la Patria, por no haber puesto un alto a las decisiones presidenciales o renunciar para no cargar con el descrédito, el desprecio y, ahora, con denuncias penales en su contra.

No obstante los datos, el presidente aseguró ayer que “se ha avanzando en México sin malos resultados”, cuya incongruencia explica otras recientes declaraciones, animadas por el consejo o silencio de López-Gatell, como lo fueron que la variante ómicron era como una gripa, o “covidcito” como la calificó López Obrador, y que no vacunarían a menores porque no era recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando de hecho, lo recomendó el 21 de enero.

Concluye afirmando que AMLO, ya estaba harto de López-Gatell y estaba ofreciendo su puesto a otros médicos, tendrá que aplazar todo. Tiene que salir a defenderlo con todo porque si cae el zar del coronavirus mexicano, el que sigue es él.

López-Gatell ha sido un irresponsable que podría ser condenado por homicidio por comisión, si la defensa de quienes lo denunciaron evitan que el juez de control federal en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, no cae doblegado ante una muy agresiva Fiscalía General cuando le responda que no indagará al doctor, acatando la instrucción del Presidente.