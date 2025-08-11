‘AMLO le pidió protegerlo’: Presiona Trump a Sheinbaum para investigar a Adán Augusto por nexos criminales
En estos momentos, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el senador de Morena es el principal interés de Washington y busca que lo procesen
CDMX.- Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es actualmente el principal objetivo de Estados Unidos, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.
De acuerdo con información revelada hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el gobierno de Donald Trump presiona a la presidenta Claudia Sheinbaum para que abra una investigación y procese al político tabasqueño por sus presuntos nexos con el crimen.
“El interés más claro del gobierno de Donald Trump en estos momentos es Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, colocado ahí por López Obrador como su operador político”, refiere en el artículo.
Riva Palacio señala en su artículo que el gobierno estadounidense asegura tener concluida una investigación que documenta las presuntas actividades criminales del legislador, así como una amplia red de relaciones con exfuncionarios de Tabasco, empresarios, políticos y exgobernadores.
Si bien las actividades de Adán Augusto no se vinculan directamente con el tráfico de drogas, sí se les relacionan con operaciones ilícitas conectadas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), e incluso con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
De esta indagatoria y sus resultados, el periodista asegura que las autoridades norteamericanas ya habrían puesto sobre aviso a la presidenta Sheinbaum.
“Sheinbaum ha sido informada directamente de que el gobierno de Estados Unidos tiene concluida una investigación sobre los presuntos negocios criminales del senador doble A, y toda su red de relaciones en el lado oscuro de la ley, que involucran de manera profunda a exfuncionarios durante su gobierno en Tabasco, en la Secretaría de Gobernación, empresarios y políticos en cargos de elección popular, así como exgobernadores.
“La red criminal que dicen en Washington que descubrieron, no menciona el tráfico de drogas, pero se relaciona con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en otros negocios criminales, que involucran en uno de ellos, claramente, al gobierno de Venezuela”, expone en la columna.
López Hernández no es el único personaje de Morena por el que Washington está presionando a México, pero por el momento es a quien tienen en la mira. Además, Riva Palacio aclara que la demanda del gobierno estadounidense no es que se los entregue, sino que los juzgue aquí mismo en México.
“La exigencia no es que le entregue a funcionarios y políticos de su partido, sino que les abra investigaciones y los procese. Hasta ahora Sheinbaum se ha resistido, alegando que no hay investigaciones contra ninguno de ellos”, refiere al respecto en la columna.
AMLO PIDIÓ A SHEINBAUM PROTEGER A ADÁN AUGUSTO: PERIODISTA
Andrés Manuel López Obrador, afirma Riva Palacio, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum proteger a Adán Augusto cuando estalló la crisis por el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco nombrado por López Hernández y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”.
La solicitud del expresidente, de acuerdo con el analista, deja atrapada a Sheinbaum entre las presiones de Washington y la petición de su mentor.
“López Obrador le pidió a Sheinbaum que lo protegiera, y la dejó en un dilema. Por un lado, su debilidad ante López Obrador, que le impide remover al senador, que es lo que quisiera, pero como posibilidad real en este momento está lejos de su alcance”, expone.
El periodista incluso asegura que a la Presidenta “no sólo su mentor se le montó encima, sino también el senador”, pues López Hernández, conociendo la debilidad de Sheinbaum de no negarse ante ninguna solicitud del exmandatario, le demandó protegerlo e incluso pedir al partido y a los gobernadores de Morena respaldarlo.
“El senador, que sabe de su flaqueza ante Palenque, lejos de pedir licencia para facilitar las investigaciones contra Bermúdez Requena y aliviar las presiones, urgió a la Presidenta que lo defendiera y pidiera al partido y a los gobernadores de Morena que lo acuerparan y respaldaran, argumentando que la unidad va antes que todo”, revela.
LAS PRESIONES DE EU SEGUIRÁN CRECIENDO
Las presiones de la administración de Trump hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum por el caso del senador Adán Augusto López irán crecimiento hasta el punto de volverse “cada vez más incómodas”, señala el autor de la columna “Estrictamente Personal”.
De no abrir Sheinbaum una indagatoria en contra de legislador tabasqueño, advierte el periodista, será ella quien page el costo político, pues “el senador doble A es indiferente al costo que le está transfiriendo a Sheinbaum, apoyándose en que López Obrador no va a dejar de respaldarlo”.
Sin embargo, añade, es improbable que la mandataria mexicana proceda contra López Hernández, aunque ese sea su deseo, pues el senador ha sido un obstáculo en su gobierno. Y es así no sólo por la petición de AMLO, sino porque se trata de uno de los personajes más cercanos a él.
De abrir una investigación contra Adán Augusto o cualquier otro personaje cercano a López Obrador, explica el analista, terminaría tocando al expresidente.
“La Presidenta es muy poco proclive a proceder contra uno de los personajes más cercanos a su mentor, porque podría ser inevitable que terminara tocándolo, que es algo que ha buscado evitar”, señala.