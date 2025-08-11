‘AMLO le pidió protegerlo’: Presiona Trump a Sheinbaum para investigar a Adán Augusto por nexos criminales

CDMX.- Adán Augusto López Hernández, senador de Morena y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es actualmente el principal objetivo de Estados Unidos, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

De acuerdo con información revelada hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el gobierno de Donald Trump presiona a la presidenta Claudia Sheinbaum para que abra una investigación y procese al político tabasqueño por sus presuntos nexos con el crimen.

“El interés más claro del gobierno de Donald Trump en estos momentos es Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, colocado ahí por López Obrador como su operador político”, refiere en el artículo.

Riva Palacio señala en su artículo que el gobierno estadounidense asegura tener concluida una investigación que documenta las presuntas actividades criminales del legislador, así como una amplia red de relaciones con exfuncionarios de Tabasco, empresarios, políticos y exgobernadores.

Si bien las actividades de Adán Augusto no se vinculan directamente con el tráfico de drogas, sí se les relacionan con operaciones ilícitas conectadas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), e incluso con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

De esta indagatoria y sus resultados, el periodista asegura que las autoridades norteamericanas ya habrían puesto sobre aviso a la presidenta Sheinbaum.

“Sheinbaum ha sido informada directamente de que el gobierno de Estados Unidos tiene concluida una investigación sobre los presuntos negocios criminales del senador doble A, y toda su red de relaciones en el lado oscuro de la ley, que involucran de manera profunda a exfuncionarios durante su gobierno en Tabasco, en la Secretaría de Gobernación, empresarios y políticos en cargos de elección popular, así como exgobernadores.

“La red criminal que dicen en Washington que descubrieron, no menciona el tráfico de drogas, pero se relaciona con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en otros negocios criminales, que involucran en uno de ellos, claramente, al gobierno de Venezuela”, expone en la columna.

López Hernández no es el único personaje de Morena por el que Washington está presionando a México, pero por el momento es a quien tienen en la mira. Además, Riva Palacio aclara que la demanda del gobierno estadounidense no es que se los entregue, sino que los juzgue aquí mismo en México.

“La exigencia no es que le entregue a funcionarios y políticos de su partido, sino que les abra investigaciones y los procese. Hasta ahora Sheinbaum se ha resistido, alegando que no hay investigaciones contra ninguno de ellos”, refiere al respecto en la columna.