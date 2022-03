AMLO responde a tuit racista de Ucrania; #EmbajadaTamalera se convierte en tendencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana al polémico mensaje que luego borró la diplomacia de Ucrania tras recibir fuertes críticas por expresarse de manera xenófoba y racista.

“¿Te pagan en rublos o en tamales?”. Eso decía el tuit eliminado el pasado 26 de febrero, mismo que respondía a un ciudadano mexicano que acusó que el Gobierno de Ucrania está promoviendo noticias falsas y censuró a medios opositores como Icrania, ZIK, News One y Strana Ua.

“Lo de las redes sociales es algo extraordinario. Aun con los bots y los insultos, [las redes son un canal para] la libertad... Además, hay mucha gente que opina bien y otros que lo que muestran lo que son. Les sale su racismo. Y también para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere. No a la hipocresía. O creo que fue una embajadora de no sé qué país, que le contestó a otro: ‘¿te están dando rublos o tamales?’. ¡Imagínense! No sabe lo que son los tamales. Está como para enviarle una guajolota ahora, unos tamales de Oaxaca”, ironizó López Obrador como respuesta.