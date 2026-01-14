Amparos frenan cárcel tras tragedia que dejó 24 muertos en un Waldo’s de Sonora

HERMOSILLO, SON.- Luego de una audiencia de casi 18 horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez resolvió imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para ocho personas físicas y para la persona moral correspondiente a la empresa Waldo’s, donde ocurrió el siniestro que dejó 24 personas fallecidas el pasado 1 de noviembre.

La audiencia inició a las 9:30 horas del 13 de enero y concluyó a las 03:20 horas del 14 de enero. Durante ese lapso, de 17 horas y 50 minutos, el Ministerio Público realizó la imputación de manera diferenciada contra ocho personas físicas y la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar ofrece apoyo de 9 mil 582 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

El juez determinó que no se configuraban los supuestos para imponer prisión preventiva justificada a la mayoría de los imputados, al acreditarse su arraigo, su comparecencia voluntaria a la audiencia, la inexistencia de riesgo para víctimas u ofendidos, así como la ausencia de elementos que indicaran la posible obstaculización de la investigación.

Entre las medidas cautelares impuestas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que éste designe, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización previa.

TE PUEDE INTERESAR: A EU le conviene tratado con México ante competencia con China: Sheinbaum

En el caso de José Luis “N”, representante legal de la persona moral, a quien se le imputó la realización de trámites ante autoridades municipales mediante el uso de documentos falsos para la obtención de permisos, además del incumplimiento de un deber legal y otras conductas omisivas, el juez resolvió imponer prisión preventiva justificada, a diferencia del resto de los imputados.

No obstante, dicha medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión provisional de amparo. Ante esta situación, la Fiscalía estatal anunció que combatirá dicho recurso legal para que el acusado enfrente su proceso penal bajo prisión preventiva.

TE PUEDE INTERESAR: Subirán hasta 30% pólizas de seguros en México

Tras la resolución, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional por 144 horas, plazo en el que el juez deberá resolver sobre su vinculación formal a proceso.

La Fiscalía informó que existen además tres personas con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, quienes deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero. A ello se suman 12 personas más judicializadas que cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y dos individuos que actualmente se encuentran evadidos de la acción de la justicia.

La dependencia precisó que desde el 24 de diciembre de 2025 se dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue posibles delitos de su competencia relacionados con el caso. La próxima audiencia fue fijada para el 19 de enero, fecha en la que el juez resolverá la vinculación a proceso de los imputados ya presentados. Con información de El Universal