Anaya acusa distractores en reforma electoral; dice que Morena busca controlar INE y elecciones

Noticias
/ 21 enero 2026
    Anaya acusa distractores en reforma electoral; dice que Morena busca controlar INE y elecciones
    Anaya sostuvo que, para su partido, el punto de partida debería ser corregir el método de asignación de curules plurinominales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Reforma Electoral

CDMX

Ricardo Anaya

PAN

En la antesala de la Comisión Permanente, el PAN subió el tono contra la reforma electoral: Ricardo Anaya dijo que el debate sobre plurinominales es el anzuelo

CDMX.- Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que Morena y sus aliados buscan desviar la atención del objetivo de la reforma electoral, que —según su dicho— es controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) y los comicios, mientras se centra el debate en la posible desaparición o reducción de legisladores plurinominales.

Previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, se le preguntó al senador sobre planteamientos atribuidos al PT y al PVEM dentro de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, en los que se ha mencionado mantener a los legisladores plurinominales, reducir 100 diputados federales y disminuir en 25% o menos los recursos a los partidos.

“Todos esos temas, todas esas cifras no son otra cosa más que distractores, lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones, eso es lo que están buscando... claro nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control total para consolidar un régimen de corte autoritario”, respondió.

Anaya sostuvo que, para su partido, el punto de partida debería ser corregir el método de asignación de curules plurinominales con el fin de evitar la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión.

“Nosotros llevamos años diciendo que lo primero que se tendría que corregir es la sobre representación. Morena sacó el 54% de los votos y hoy tiene el control de más del 66%, tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República, eso es lo primero que se tendría que corregir”, afirmó.

El legislador agregó que, a su juicio, las propuestas en discusión colocan el énfasis en otros temas y no en el ajuste de la representación, por lo que insistió en que el debate debe centrarse en los mecanismos que definen la integración del Congreso.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la discusión pública sobre una eventual reforma electoral y de los posicionamientos de partidos sobre recortes, representación y reglas de asignación de escaños.

En el plano institucional, Anaya reiteró que el PAN buscará impulsar cambios al método de distribución de plurinominales para limitar la sobrerrepresentación, y sostuvo que su partido mantendrá su oposición a cualquier medida que, afirmó, implique concentración de control sobre la autoridad electoral. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

