Anaya debe dar la cara por caso Odebrecht y regresar a México: AMLO

“Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así, no es mi fuerte la venganza... Él argumenta eso (persecución política), pero debería de enfrentar las cosas”, aseguró.

El presidente habló sobre la supuesta ruptura entre el panista y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto y sobre el soborno recibido.

“Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto, eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo, y ya en campaña –me consta, en un debate lo planteó– él habló de que si ganaba, iba a meter a la cárcel al presidente Peña..., o sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte”, expresó.

“Anaya debería aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel, quién le dio ese consejo, por qué lo hizo, pensó de esa manera iba a obtener más votos, cuáles fueron sus motivaciones...”.

López Obrador sugirió a Anaya que regrese a México a aclarar su situación, y a la FGR y quienes lo acusan, los llamó a presentar pruebas.

“No es nada más fabricar delitos, y dar la cara. A mí me desaforaron, me iban a meter a la cárcel y no me amparé, y enfrenté la embestida del régimen. Fox, en contubernio con el presidente de la Suprema Corte de aquel entonces, y de todos los medios y de partidos: Beltrones, Chuayffet, todos juntos”, finalizó.