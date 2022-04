Andrea lleva más de un año en prisión por el feminicidio de su mejor amiga; la acusan de ‘cómplice’

“Cuando es el shock de lo que pasó, que le avisan a Andrea que aparece Silvia calcinada, lo primero que hizo fue tal como era la voluntad de su amiga, enviar el audio al papá”, dijo Lorena Jara Fonseca, madre de Andrea “N”.

Su familia asegura que su único delito, fue no declarar en contra de Aldo “N”, expareja sentimental de Silvia y presunto feminicida quien se encuentra en el mismo penal desde julio del 2020.

“La familia, en un momento dado, en su desesperación y mal aconsejados por algunas personas, se les ocurrió que sí Andrea acusaba al exnovio que es quien piensan que asesinó a la chica, querían que ella lo señalará, para que la orden de detención saliera más pronto. Andrea se negó porque dijo, a mí no me consta. Yo no sé si él lo hizo o no lo hizo”, detalló Lorena Jara Fonseca.

“¿Por qué en diversas ocasiones que se le entrega el audio, no lo entrega de manera inmediata?”, cuestionó Isabel Morales Aguirre, asesora jurídica de la familia de Silvia.

Hasta hoy, no hay fecha para la audiencia de juicio oral, en donde tras analizar las pruebas presentadas por la defensa legal de ambas, posiblemente se definirá la situación jurídica de Andrea “N” y Aldo “N”, quienes podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio.

“Hay dos personas imputadas. Yo no pido venganza, ni quiero nada, ni deseo nada. Simplemente pido justicia, justicia”, señaló Silvia Alpuche Dennis, mamá de Silvia.

“Han sido días, noches, días largos, de pensar, darle vueltas. ¿cómo voy a salvar a mi hija? ¿cómo la voy a liberar de esta situación?”, dijo Lorena Jara Fonseca, madre de Andrea “N”.

