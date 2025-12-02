Cámara baja avala 17 reformas de género para blindar igualdad, salario y vida libre de violencia

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    Cámara baja avala 17 reformas de género para blindar igualdad, salario y vida libre de violencia
    Entre las normas modificadas se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. /FOTO: CUARTOSCURO

Con respaldo unánime, la Cámara de Diputados avaló un conjunto de reformas que amplían derechos y protecciones para mujeres, con enfoque de género en múltiples ámbitos

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un paquete legislativo integrado por 17 reformas legales con el fin de fortalecer la igualdad sustantiva en el país, garantizar el acceso a una vida libre de violencia y actualizar el marco jurídico en diversos ámbitos sociales, laborales, educativos, culturales y de salud.

Entre las normas modificadas se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

Durante la discusión, diputadas y diputados de distintas bancadas coincidieron en que estas reformas no son un mero trámite, sino un paso fundamental para consolidar derechos que históricamente han sido exigidos por mujeres de todo el país.

Entre los cambios más relevantes figuran la incorporación de la perspectiva de género como principio transversal en las políticas públicas, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia, la promoción de igualdad salarial y mecanismos para eliminar la brecha salarial por razones de género.

TE PUEDE INTERESAR: Avalan cambios a ascensos en la Marina; oposición exige frenar tareas civiles y blindar contra corrupción

Además, se prevé que las leyes en materia laboral, educativa, migratoria, cultural y de seguridad social sean revisadas para garantizar igualdad de oportunidades y derechos sin discriminación por género.

La aprobación del paquete fue celebrada por diversas voces parlamentarias como un avance normativo histórico. Legisladoras destacaron que con este conjunto de reformas se envía un claro mensaje de compromiso con la equidad, la erradicación de estereotipos y la protección efectiva de mujeres, niñas y adolescentes.

No obstante, algunas voces llamaron a garantizar que las reformas no queden solo en el papel, sino que se acompañen de recursos, políticas públicas efectivas y estructuras institucionales suficientes para asegurar su implementación real. Con información de Agencias

Temas


Leyes

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Será el Congreso el que determine si se aprueban los cambios propuestos por el Ejecutivo federal.

Sheinbaum quiere nuevas monedas de 10 y 20 pesos con sello maya
Denuncian caso de pederastia, luego de que se reportara la existencia de un grupo de Facebook, llamado ‘La princesa de papá’ , compuesto por aproximadamente 20 mil 600 miembros, dedicado a compartir contenido infantil inapropiado.

Colectivos denuncian caso ‘La princesa de papá’, un grupo de Facebook dedicado a la pederastia
El crimen ocurrió el 30 de noviembre, pero la identidad de la víctima se difundió días después.

Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca
Estos encuentros marcan los primeros movimientos en áreas clave de la FGR, en un contexto de transición tras la salida de Gertz Manero.

Renueva piezas la FGR: Godoy respalda a nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal
Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, testifica ante una audiencia del comité del Senado en el Capitolio de Washington.

Rechaza OpenAI responsabilidad en el suicidio de un joven tras interactuar con ChatGPT
Kevin Hassett podría ser el favorito para ocupar la dirigencia de la Reserva Federal y de esta manera producir la política monetaria acorde a la actual administración.

Trump anunciará al próximo titular de la Fed a principios de 2026; Hassett se perfila para ser el favorito

Fue la semana pasada que el mandatario advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos. FOTO:

Trump anuncia que los ataques en territorio venezolano comenzarán ‘muy pronto’
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”.

Trump advierte que cualquier país que trafique droga a EU ‘está sujeto a ataques’