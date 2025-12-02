Cámara baja avala 17 reformas de género para blindar igualdad, salario y vida libre de violencia

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un paquete legislativo integrado por 17 reformas legales con el fin de fortalecer la igualdad sustantiva en el país, garantizar el acceso a una vida libre de violencia y actualizar el marco jurídico en diversos ámbitos sociales, laborales, educativos, culturales y de salud.

Entre las normas modificadas se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Durante la discusión, diputadas y diputados de distintas bancadas coincidieron en que estas reformas no son un mero trámite, sino un paso fundamental para consolidar derechos que históricamente han sido exigidos por mujeres de todo el país.

Entre los cambios más relevantes figuran la incorporación de la perspectiva de género como principio transversal en las políticas públicas, el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia, la promoción de igualdad salarial y mecanismos para eliminar la brecha salarial por razones de género.

Además, se prevé que las leyes en materia laboral, educativa, migratoria, cultural y de seguridad social sean revisadas para garantizar igualdad de oportunidades y derechos sin discriminación por género.

La aprobación del paquete fue celebrada por diversas voces parlamentarias como un avance normativo histórico. Legisladoras destacaron que con este conjunto de reformas se envía un claro mensaje de compromiso con la equidad, la erradicación de estereotipos y la protección efectiva de mujeres, niñas y adolescentes.

No obstante, algunas voces llamaron a garantizar que las reformas no queden solo en el papel, sino que se acompañen de recursos, políticas públicas efectivas y estructuras institucionales suficientes para asegurar su implementación real. Con información de Agencias