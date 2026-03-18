Ante paro de la CNTE, Segob y SEP ofrecen diálogo y mantienen abiertos canales de comunicación

CDMX.- Ante el paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamaron al magisterio disidente a sostener un “diálogo permanente, respetuoso y constructivo”. Luego de que la CNTE insistiera en establecer un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ambas dependencias señalaron que mantienen abiertos los canales de comunicación para atender las demandas del movimiento.

Segob y SEP subrayaron la importancia de mantener el intercambio institucional como vía para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros del país. En un posicionamiento, indicaron que existe coincidencia en objetivos relacionados con el sistema educativo y el bienestar del personal docente. “Se comparten objetivos comunes: fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes”, señalaron. Añadieron que las áreas responsables continúan trabajando para construir acuerdos que abonen tanto al magisterio como al fortalecimiento de la educación pública. “Se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional”, apuntaron.

Las dependencias reiteraron que el Gobierno de México respeta el derecho a la libre manifestación y a la movilización pacífica, en el contexto del paro nacional anunciado por la CNTE. Hasta el momento, Segob y SEP no detallaron nuevos acuerdos específicos derivados del intercambio con la Coordinadora, aunque insistieron en la disposición a mantener el diálogo.

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