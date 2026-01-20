Anuncian hospital oncológico para mujeres en CDMX: arranca en febrero y ofrecerá reconstrucción

/ 20 enero 2026
    Anuncian hospital oncológico para mujeres en CDMX: arranca en febrero y ofrecerá reconstrucción
    Tendrá plazos definidos y servicios complementarios, como parte de los anuncios sobre infraestructura de salud. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El gobierno federal planteó que un nuevo modelo de atención concentrará detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer en un solo espacio

CDMX.- Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, presentó avances del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, el cual, dijo, comenzará funciones en febrero próximo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de enero en Palacio Nacional, Svarch afirmó que el Modelo de Acto Único busca eliminar la fragmentación de la atención oncológica y adelantó que se incluirá la reconstrucción mamaria.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

El funcionario señaló que, una vez concluido el tratamiento, las pacientes serán referidas para cirugía reconstructiva. “Se ofrecerá una reconstrucción mamaria total, y adicionalmente totalmente gratuita”, afirmó.

Svarch informó que la inversión es de 221.7 millones de pesos y que la unidad contará con tres mastógrafos de alta capacidad para realizar más de seis mil tamizajes por equipo, además de servicios de biopsia y una unidad de patología robótica, con el objetivo de reducir en más de 50% los tiempos de confirmación diagnóstica.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude

“En una sola unidad se integra toda la ruta clínica oncológica, desde la detección, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación, todo con un solo equipo integral responsable”, dijo al describir el esquema de operación.

Añadió que el hospital trabajará con “tiempos explícitos de atención” para garantizar un diagnóstico confirmado en menos de 14 días e iniciar tratamiento en un plazo máximo de 30 días.

En el mismo acto, Zoé Robledo, director del IMSS, destacó la construcción de nuevos hospitales en el marco de los 83 años del Instituto, mientras que Martí Batres, director del ISSSTE, informó en un enlace que la nueva sala de urgencias del Hospital Doctor Fernando Quiroz, en la alcaldía Álvaro Obregón, ya comenzó a operar con una inversión de más de 60 millones de pesos. Con información de El Universal

