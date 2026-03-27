Detienen en Tijuana a presuntos líderes de ‘cártel inmobiliario’ y aseguran 50 viviendas en Laderas del Mar

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/ 27 marzo 2026
    Detienen en Tijuana a presuntos líderes de ‘cártel inmobiliario’ y aseguran 50 viviendas en Laderas del Mar
    La Fiscalía informó que las detenciones derivaron de denuncias investigadas mediante labores de inteligencia y trabajo de campo. ESPECIAL
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En el operativo se aseguraron 50 casas en el fraccionamiento Laderas del Mar, en Playas de Tijuana

TIJUANA, BC.- Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) capturó a Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, identificados como líderes de un presunto “cártel inmobiliario” en Tijuana, quienes además cuentan con orden de aprehensión por extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa.

En el operativo, elementos policíacos aseguraron 50 casas habitación en el fraccionamiento Laderas del Mar, las cuales, de acuerdo con la autoridad, habían sido tomadas con violencia.

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La Fiscalía informó que las detenciones derivaron de denuncias investigadas mediante labores de inteligencia y trabajo de campo. Las acciones, coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se ejecutaron en distintos puntos de la ciudad.

Christian Pablo “N” fue localizado y detenido a las 13:30 horas en la calle Paseo Mil Cumbres, en la colonia Cumbres de Juárez, mientras que Emmanuel Aurelio “N” fue capturado de manera simultánea en la calle Sánchez Taboada, en la colonia Revolución.

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A ambos se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, a fin de iniciar el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los detenidos estarían relacionados con la apropiación violenta de 50 casas ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en Playas de Tijuana.

Según la indagatoria, el modus operandi consistía en el arribo de sujetos armados a bordo de diversos vehículos para desalojar ilegalmente a los ocupantes y apoderarse de predios e inmuebles.

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En respuesta a estos hechos, agentes investigadores procedieron al aseguramiento de las viviendas vinculadas al caso con el objetivo de restituir el Estado de Derecho, mientras la FGE indicó que estas acciones forman parte de la instrucción de combatir delitos que vulneran el patrimonio de las familias en la entidad.

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