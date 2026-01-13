Apuesta Mérida por las mujeres: 245 mdp para capacitación, salud y seguridad

MÉRIDA, YUC.- Con un presupuesto de 245 millones de pesos, el gobierno municipal de Mérida anunció que en 2026 reforzará sus políticas de empoderamiento para las mujeres, mediante programas de capacitación, salud, vivienda y atención a la violencia, informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada (PAN).

La presidenta municipal detalló que las acciones se desplegarán principalmente a través de los Centros Aprende, que operan en más de 60 espacios y cursos, donde actualmente participan 2 mil 69 mujeres de manera gratuita. Además, en coordinación con el CECATI, se otorgarán 233 becas para fortalecer habilidades laborales y promover la independencia económica.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

Patrón Laviada destacó que, a 500 días del inicio de su administración, las mujeres se mantienen como una prioridad de gobierno. En ese marco, mencionó los Créditos de Mujer a Mujer, apoyos de hasta 20 mil pesos entregados a 206 beneficiarias, así como los programas Mi Primer Crédito, Micromer y Macromer, en los que seis de cada 10 personas beneficiadas son mujeres.

En materia educativa, el Ayuntamiento ha entregado 936 becas de excelencia universitaria, 2 mil 851 para educación básica y 2 mil 490 para cursos propedéuticos. En vivienda, se realizaron 1 mil 34 acciones dirigidas a madres de familia, y a través del programa Enchula Tu Casa se intervinieron 162 hogares de personas mayores con 486 mejoras.

TE PUEDE INTERESAR: Cae rector de Universidad Autónoma de Campeche con drogas... y lo cesan de su cargo

La alcaldesa informó que la atención a la salud incluye 194 mil 429 acciones médicas en el Centro de Atención Médica a la Mujer y unidades móviles, con servicios como consultas ginecológicas, odontológicas, ultrasonidos, mastografías y rehabilitación. También se apoyó a 4 mil 470 mujeres con lentes mediante el programa Ver Mejor, y se priorizaron 92 cirugías de catarata.

En el eje de una vida libre de violencia, el municipio reportó 16 mil 473 atenciones especializadas para 2 mil 540 mujeres, además de un incremento del 27% en personal profesional que brinda atención psicológica, jurídica y social. Se realizaron más de 5 mil visitas domiciliarias, 5 mil 170 asesorías jurídicas y 2 mil 411 operaciones relacionadas con pensión alimenticia.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Salinas Pliego a Estado mexicano de persecución política ante CIDH

Como parte de la atención integral, el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en Situación de Violencia Extrema (CAREM) ha atendido a 28 núcleos familiares, integrados por 38 mujeres y 57 niñas y niños, con 16 mil 965 servicios. Asimismo, se anunció el Primer Refugio para Mujeres en Situación de Calle y con Problemas de Adicciones, con capacidad para 32 mujeres.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que programas preventivos y de economía social —como Ferias Aliadas Contigo, Bazaritas y la Red de Mujeres Emprendedoras y Artesanas— han fortalecido la participación comunitaria, con más de 175 cursos de desarrollo de habilidades. “Así gobernamos en Mérida, con sensibilidad, cercanía y sentido de mujer”, afirmó. Con información de El Universal