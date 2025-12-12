Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres

Noticias
/ 12 diciembre 2025
    Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres
    Revelan que la Fiscalía capitalina mantiene abiertos otros procesos penales en su contra.
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Prisión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Las condenas derivan de dos hechos distintos ocurridos en 2016 y 2022, en los que el acusado ingresó a domicilios bajo engaños para cometer agresiones sexuales y robos

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo dos sentencias condenatorias en contra de Marcelo “N”, acusado de hacerse pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agredir sexualmente a mujeres y despojarlas de sus pertenencias. Las penas impuestas suman 37 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de violación agravada y robo.

La primera resolución corresponde a hechos registrados el 21 de septiembre de 2016, por los cuales la autoridad judicial determinó una pena de 11 años y seis meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Crece más de 90 por ciento valor de activos fijos de servicios de transporte en 2024; personal ocupado disminuyó

En un segundo caso, derivado de hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022, Marcelo “N” fue sentenciado a 26 años, cuatro meses y 15 días de cárcel, así como al pago de una multa, la reparación del daño moral y material, y la cobertura de los gastos médicos de la persona agraviada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el acusado utilizaba indumentaria y supuestos elementos de identificación de la CFE para ingresar a viviendas con el argumento de revisar medidores o instalaciones eléctricas. Una vez dentro, sometía a las mujeres, las agredía sexualmente y les robaba dinero y diversos objetos.

TE PUEDE INTERESAR: La producción industrial cayó 0.7 por ciento anual en octubre; repunta a nivel mensual: Inegi

El hombre fue detenido en diciembre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron vincularlo con distintos eventos delictivos bajo un mismo modus operandi.

Además de las dos sentencias ya obtenidas, la FGJCDMX informó que mantiene abiertos seis procesos penales adicionales en contra de Marcelo “N” por su probable participación en otros hechos con características similares.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca apoyo económico a artesanas purépechas con créditos sin intereses

La Fiscalía capitalina destacó que las condenas son resultado de investigaciones robustas, del trabajo especializado del Ministerio Público y de la coordinación institucional, con el objetivo de garantizar justicia a mujeres víctimas de violencia sexual.

Finalmente, la institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona mencionada será considerada inocente mientras no exista una sentencia definitiva que determine plenamente su responsabilidad penal. Con información de El Universal

Prisión

CDMX

FGR

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

