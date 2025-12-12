Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo dos sentencias condenatorias en contra de Marcelo “N”, acusado de hacerse pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agredir sexualmente a mujeres y despojarlas de sus pertenencias. Las penas impuestas suman 37 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de violación agravada y robo.

La primera resolución corresponde a hechos registrados el 21 de septiembre de 2016, por los cuales la autoridad judicial determinó una pena de 11 años y seis meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

En un segundo caso, derivado de hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022, Marcelo “N” fue sentenciado a 26 años, cuatro meses y 15 días de cárcel, así como al pago de una multa, la reparación del daño moral y material, y la cobertura de los gastos médicos de la persona agraviada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el acusado utilizaba indumentaria y supuestos elementos de identificación de la CFE para ingresar a viviendas con el argumento de revisar medidores o instalaciones eléctricas. Una vez dentro, sometía a las mujeres, las agredía sexualmente y les robaba dinero y diversos objetos.

El hombre fue detenido en diciembre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron vincularlo con distintos eventos delictivos bajo un mismo modus operandi.

Además de las dos sentencias ya obtenidas, la FGJCDMX informó que mantiene abiertos seis procesos penales adicionales en contra de Marcelo “N” por su probable participación en otros hechos con características similares.

La Fiscalía capitalina destacó que las condenas son resultado de investigaciones robustas, del trabajo especializado del Ministerio Público y de la coordinación institucional, con el objetivo de garantizar justicia a mujeres víctimas de violencia sexual.

Finalmente, la institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, la persona mencionada será considerada inocente mientras no exista una sentencia definitiva que determine plenamente su responsabilidad penal. Con información de El Universal