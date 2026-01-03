Arranca el año con decomisos en el penal de Culiacán: hallan más celulares y puntas

CDMX.- En los primeros dos esculques del nuevo año realizados en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado y custodios aseguraron teléfonos celulares, cargadores, memorias y artefactos punzocortantes de fabricación casera, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los reportes, apenas el último día de diciembre pasado, durante inspecciones en el mismo centro de reclusión, se localizaron cinco teléfonos celulares, una bolsa con hierba verde con características de marihuana, tres chips de telefonía y cuatro latas de cerveza con líquido en su interior.

La primera supervisión de 2026 se realizó en varios módulos del penal, donde únicamente se encontró un celular, un cargador y un cable USB. La revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo —según el informe— con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Horas después, como parte de un programa preventivo, se efectuó una segunda inspección sorpresiva en el mismo centro penitenciario. En esta ocasión, las autoridades aseguraron siete teléfonos celulares, el mismo número de cargadores, 17 puntas, una memoria USB y tres destroncadoras de mariguana.

Las revisiones se realizaron de manera coordinada entre personal de custodia y fuerzas estatales, con el objetivo de inhibir la introducción y el uso de objetos prohibidos al interior del penal.

Las autoridades estatales informaron que estas prácticas continuarán de manera sorpresiva en todos los centros penitenciarios de Sinaloa, como parte de una estrategia para retirar artículos ilícitos y fortalecer las investigaciones que se abren tras cada aseguramiento.

Indicaron que los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para su análisis y para determinar las responsabilidades administrativas o penales que resulten. Con información de El Universal