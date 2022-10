Aseguran que la toma de control de Twitter de Elon Musk, es como si se ‘abrieran las puertas del infierno’

La toma de control de Twitter por parte de Elon Musk provocó un colapso total entre muchos usuarios de izquierda, y algunos lo compararon con el fin de los tiempos y dijeron que “las puertas del infierno se abrieron” en el sitio.

La confirmación de Musk de que había tomado el control, cambiando su biografía a “Chief Twit” mientras celebraba que “el pájaro está liberado”, fue ampliamente aplaudida por los conservadores que esperaban el fin de la censura de noticias clave de la plataforma.

Pero también disparó las alarmas en la izquierda, y algunos dijeron que era “una emergencia” y apocalíptico”.

“Es como si las puertas del infierno se abrieran en este sitio esta noche”, insistió Taylor Lorenz, columnista del Washington Post.

La ex reportera del New York Times, que fue criticada por engañar a la cuenta anónima “Libs of TikTok”, insistió en que su tono estaba justificado porque inmediatamente comenzó a “recibir más amenazas de violación en los DM de lo normal”.

“¡Pero no puedo desconectarme y perderme el caos!” Ella admitió.

El profesor de periodismo Jeff Jarvis calificó la toma de control como una “emergencia” y dijo: “Twitter será tomado por el malvado señor Sith”.

“El sol está oscuro”, escribió más tarde mientras tuiteaba noticias de que Musk “completa la toma de control de Twitter y despide a los principales ejecutivos”.

“No quiero que dejes Twitter. Espero que te quedes y luches”, dijo a sus 177.700 seguidores.

El ex escritor del Huffington Post, Michael Hobbes, dijo que “le resultaba bastante difícil hacer bromas sobre la compra de Twitter por parte de Elon”.

“Casi todas las instituciones de medios estadounidenses ahora son abiertamente de derecha o están obsesionadas con darles a los reaccionarios el beneficio de la duda. ¿Cuál es el caso del optimismo sobre la próxima década en este momento? preguntó.

Casi tan pronto como se conoció la noticia de que Musk estaba a cargo, muchos predijeron la desaparición inminente del sitio.

“Hay, tanto dentro como fuera de la empresa, una sensación apocalíptica en la terrible experiencia”, insistió Charlie Warzel en The Atlantic.

“Musk muy bien podría matar a Twitter por malicia o arrogancia, o por decisiones calculadas y estúpidas”, o simplemente por “descuido”, escribió poco después de que el magnate de Tesla asumiera el control.

El colaborador principal de sustentabilidad de Forbes, Dave Vetter, preguntó a sus casi 10,000 seguidores: “Después de que Elon haya demolido Twitter, ¿a dónde irás?”

Insistió en que las políticas de libertad de expresión de Musk solo podrían significar que la plataforma será “inundada por nazis, Pepes y otros invertebrados “.

Insistió en que si Musk “hace lo que dice que quiere hacer, no veo cómo seguirá funcionando Twitter”.

El escritor de Uproxx, Mike Redmond, advirtió a sus seguidores sobre lo “rápidamente que todo este sitio está a punto de caer”.

“Es un milagro que las llamas no estén saliendo ya”, tuiteó.

La presentadora de podcasts de “Fast Politics”, Molly Jong-Fast, respondió al tuit de Musk de que “el pájaro está liberado” con un meme que muestra a un pájaro chocando contra una ventana de vidrio.

“¿Alguien puede hacer un nuevo Twitter o es una pregunta muy estúpida?” ella también preguntó.

Muchos también esperaban que los altos ejecutivos despedidos inmediatamente por Musk comenzaran su propio Twitter 2.0.

Otros elogiaron a Vijaya Gadde, la principal ejecutiva legal y de políticas de Twitter, a quien Musk criticó por bloquear la cobertura de Hunter Biden de The Post y quien tomó la decisión de prohibir permanentemente al entonces presidente Donald Trump.

“La gente no se da cuenta de cuánto hizo @vijaya por la libertad de expresión”, afirmó el editor de Techdirt, Mike Masnick, sobre el ejecutivo despedido feliz por la censura.

“Twitter es menos una plataforma de libertad de expresión sin ella”.

Jarvis, el profesor de periodismo, también persiguió enojado a los medios que llamaron a los despidos “limpiar la casa”, y tuitearon que Musk estaba “purgando la compañía de adultos responsables con conocimientos y experiencia”.

Algunos celebraron la política de libertad de expresión de Musk para hacerle comentarios infantiles.

“Yay, manbaby con pobre control de impulsos y tendencias edgelord tiene el timón. Dulce”, tuiteó el escritor Dylan Reeve.

El presentador de Fox News, Greg Gutfeld, notó la ironía de que muchos usaran el propio sitio de Musk para lanzar el tipo de ataques que él estaba dispuesto a recibir.

Después de mostrar algunos ejemplos de respuestas exageradas, Gutfield dijo: “Dijeron eso en Twitter, así que deberían agradecerle su libertad de expresión, los ingratos”.

Dijo que no era una sorpresa que “no pasó mucho tiempo antes de que los liberales se derritieran”, e insistió en que también dejó a “los empleados de Twitter [ahogándose] en lágrimas”.

El colaborador de CNBC Alex Kantrowitz también notó la ironía , escribiendo: “¿Dónde estabas cuando Elon Musk compró Twitter? En Twitter, por supuesto”.

Otros señalaron ingeniosamente que muchas de las mejores cosas de la vida no siempre se desinfectan.

¿Por qué dejaría Twitter? Es como vivir en Nueva York y no tomar el metro”, tuiteó Dave Winer, ejecutivo de Silicon Valley.

“Claro que está sucio y huele mal, pero así es como se llega a los lugares en Nueva York”.

Musk tampoco dejó que las críticas lo afectaran, tuiteando el viernes temprano : “Que pasen los buenos tiempos”.