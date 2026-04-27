ASF alerta sobre falsos gestores en procesos de fiscalización

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación informó que toda comunicación con los entes fiscalizados se realiza únicamente por conducto de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales. El órgano fiscalizador rechazó cualquier gestión realizada por intermediarios, despachos privados o supuestos representantes externos en trámites relacionados con auditorías.

La ASF señaló que cualquier requerimiento, notificación o trámite derivado de sus revisiones se lleva a cabo exclusivamente por medios oficiales. La institución subrayó que no mantiene relación con consultores, asesores particulares, despachos externos ni terceros que se ostenten como representantes de dependencias federales, estatales o municipales sujetas a fiscalización.

La Auditoría advirtió que toda comunicación, información o documentación enviada por personas físicas o morales sin carácter de enlace oficial no será considerada. El organismo indicó que este tipo de acciones podrá ser sancionado conforme a la legislación aplicable, en caso de detectarse irregularidades vinculadas con sus procesos de fiscalización.

La ASF pidió reportar cualquier acercamiento de personas o despachos que se presenten como gestores ante la institución, así como verificar que toda comunicación provenga de canales institucionales oficiales. El órgano fiscalizador exhortó a los entes revisados a abstenerse de entregar información, documentos o recursos a intermediarios no acreditados. La Auditoría Superior de la Federación informó que cuenta con políticas de integridad y mecanismos de control para prevenir, detectar y denunciar posibles conductas irregulares, y señaló que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida con la institución puede denunciarse por los canales oficiales habilitados.

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