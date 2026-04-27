Influencers y marcas exponen a menores a publicidad disfrazada de entretenimiento: estudio

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/ 27 abril 2026
    Influencers y marcas exponen a menores a publicidad disfrazada de entretenimiento: estudio
    El estudio plantea riesgos por el uso de datos personales, estereotipos y estrategias de persuasión en plataformas. ESPECIAL
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por Vanguardia

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Cultivando Género advirtió que niñas, niños y adolescentes reciben mensajes comerciales dentro de contenidos digitales

CDMX.- La organización civil Cultivando Género alertó que los mensajes dirigidos a niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales funcionan en gran medida como publicidad encubierta, al presentarse dentro de contenidos de entretenimiento y recomendaciones de generadores de contenido.

La organización presentó el estudio “La publicidad que ven y consumen las infancias y adolescencias en redes sociales y las implicaciones de su consumo”, en el que señaló que marcas y plataformas aprovechan datos personales, intereses y vulnerabilidades de menores para promocionar productos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-se-prepara-para-lluvias-intensas-y-hasta-21-ciclones-en-el-pacifico-FB20305415

Los activistas crearon siete perfiles ficticios de niñas, niños y adolescentes para observar durante un mes el comportamiento de plataformas como YouTube, Pinterest, TikTok, Roblox e Instagram, donde identificaron mil 76 contenidos.

El estudio encontró que 98.8 por ciento de los contenidos analizados correspondía a publicidad con características encubiertas, al integrarse en videos, recomendaciones o dinámicas presentadas como parte del consumo habitual de entretenimiento.

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La investigación señaló que a las niñas se les muestran desde edades tempranas contenidos que refuerzan inseguridades sobre su imagen, mediante la promoción de productos de moda y cuidado personal.

Los perfiles asociados con niños interesados en videojuegos recibieron mayor publicidad de ese tipo de productos, lo que, según la organización, puede incrementar riesgos de consumo problemático o adictivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-nayarit-detienen-a-el-jardinero-operador-del-cjng-y-posible-sucesor-de-el-mencho-LB20302854

Angélica Contreras, integrante de Cultivando Género, advirtió que esta publicidad personalizada dirigida a menores es problemática porque refuerza estereotipos y ejerce una influencia que puede afectar su salud, bienestar y desarrollo.

La organización sostuvo que el engaño ocurre cuando generadores de contenido muestran productos como si fueran elecciones personales, aunque reciben un pago por esa promoción, lo que reduce la capacidad crítica de audiencias en desarrollo cognitivo y emocional.

Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, afirmó que los hallazgos confirman violaciones a derechos de infancias y adolescencias, por lo que pidió al Estado regular la actividad de agencias publicitarias, plataformas digitales e influencers.

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