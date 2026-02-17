ASF detecta 233.2 mdp por aclarar en Semar por obras navales y observa pagos en hospital de Manzanillo

/ 17 febrero 2026
    ASF detecta 233.2 mdp por aclarar en Semar por obras navales y observa pagos en hospital de Manzanillo
    la ASF reportó montos por aclarar en adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El informe también reporta señalamientos en obras y servicios portuarios, así como hallazgos en TIC que la dependencia dijo haber solventado durante la auditoría

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en el apartado del Gasto del Grupo Funcional Gobierno, una afectación al erario atribuida a la Secretaría de Marina (Semar) por 233 millones 255 mil pesos, relacionada con proyectos de infraestructura y equipamiento.

Como contexto inmediato, el informe consignó montos por aclarar en la construcción y equipamiento de instalaciones navales en Boca de Chila, Nayarit, por 123 millones 521 mil 600 pesos, y en Puerto Libertad, Sonora, por 86 millones 411 mil 100 pesos, durante el proceso de seguimiento de acciones.

TE PUEDE INTERESAR: ASF detecta pagos del IMSS por medicinas ‘fantasma’ y faltas de registro Cofepris; pide aclarar 46.3 mdp

En el mismo rubro, la ASF reportó montos por aclarar por 519 mil 200 pesos en la construcción y equipamiento de instalaciones navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco, así como 22 millones 803 mil 500 pesos en la construcción y equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Colima.

Sobre este último proyecto, la Auditoría señaló que contó con suficiencia presupuestal por 153 millones 358 mil 200 pesos de recursos federales reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2024. En el contrato de obra pública anual mixto C-16/2024, correspondiente a la “Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima (quinta etapa)”, se determinaron pagos en exceso por 20 millones 802 mil 800 pesos por obra pagada no ejecutada en 27 conceptos, relacionados con partidas como cisterna, edificio E3, obras exteriores, cuarto de equipos PTAR, subestación y urbanización.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma que gobierno usa ‘usuarios simulados’ para evaluar trato y anuncia cambios anticorrupción

En el apartado del Gasto del Grupo Funcional Desarrollo Económico, la ASF reportó montos por aclarar en adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración del sistema portuario nacional Ensenada por 123 millones 529 mil 200 pesos, así como 13 millones 956 mil 500 pesos en la construcción del nuevo acueducto Armería-Manzanillo, Colima.

También se registraron observaciones en programas y proyectos de infraestructura de la administración del sistema portuario nacional en Salina Cruz, Oaxaca, por 48 millones 831 mil 200 pesos, y en Veracruz por 3 millones 221 mil 200 pesos, conforme al reporte.

TE PUEDE INTERESAR: CNTE amenaza con huelga nacional en marzo: exige derogar reformas y aumento salarial total al magisterio

En materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), una auditoría de cumplimiento indicó que en la adquisición de equipos de radiocomunicación no se contó con estudio de factibilidad, ni con procedimientos de verificación técnica en la recepción, ni con inventario que acreditara ubicación, estado operativo y control de garantías. La ASF indicó que, durante la auditoría, la Semar proporcionó instrucciones para elaborar estudios de factibilidad y estableció mecanismos de supervisión para la recepción, además de formalizar acuerdos para desarrollar un sistema informático de control hasta el vencimiento de garantías, con lo que se solventó lo observado.

Respecto de sistemas y equipo informático para capitanías de puerto, el informe señaló falta de documentación de supervisión de servicios y registro de horas por proyecto, además de actividades no ejecutadas, como la instalación de software JAVA y pruebas de estrés del sistema SIMETMAR. La Auditoría apuntó que la Semar instruyó mecanismos de supervisión y control y seguimiento a desarrolladores externos, lo que permitió solventar esas observaciones.

Finalmente, en adquisiciones de bienes informáticos para hospitales navales e instalaciones, se reportó que equipos no estaban registrados en inventario, no se requirió documentación de cumplimiento normativo y el almacén carecía de sistema de climatización. La Semar, de acuerdo con la ASF, implementó controles para el registro en inventario y designó áreas de resguardo con condiciones adecuadas, con lo que también se solventó lo observado.

