Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto de la detención del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

El exfuncionario pide a la FGR que no cierren la calle para detenerlo y se evite el tráfico en la misma, ya que se encuentra en la mejor disposición de cooperar con la orden de aprehensión.

Murillo Karam le dice a los agentes “permítanme. Estamos parando el tráfico.., pero no estorben”; a lo que los elementos de la FGR le contestan que “vamos hacerlo aquí”, mientras caminan para la acera. “Dígales que no hay necesidad (de cerrar la calle)”, vuelve a insistir el ex procurador.