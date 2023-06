‘Así piensan’... AMLO critica ‘pensamiento conservador’ de Manolo Jiménez, gobernador electo de Coahuila, sobre la Pensión del Bienestar

En su mención, AMLO aprovechó para exponer en un video a Manolo Jiménez en el que el político se pronunció de manera desfavorable por los programas sociales como las pensiones implementadas por la 4T.

En el video, el ex alcalde de Saltillo Manolo Jiménez, expresó que “jamás de los jamases, un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia”.

El mandatario criticó el ‘pensamiento conservador’ de Manolo Jiménez y dijo, para ellos es fácil decir que es mejor enseñar a pescar a regalar pescado, sin embargo dijo, las condiciones del país no eran las adecuadas y se requiere de los apoyos sociales.

“Ese si es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la Pensión, así piensan, acuérdense lo que decían siempre para no dar nada a los pobres, ‘no les des pescado, enséñalos a pescar’, pero si no hay río ni hay lagunas ni hay mares, ni hay peces, claro, lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente por si misma pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades de educación , de salud, y oras eso es lo ideal pero una sociedad como la nuestra, con tanta pobreza y además sin que se crearan empleos, sin que el salario alcanzara, como no iba a cumplir el Estado su responsabilidad social, como no hacer valer el derecho la pensión que desde hace muchos años se aplica en países Europeos, el estado de Bienestar que se estableció en Europa, eso no, eso es populismo, enséñalo a pescar, no le des pescado”, expuso.

Sobre si ya había entablado un dialogo con el gobernador electo de Coahuila, el mandatario dijo que ya le envió una felicitación y que espera una buena relación.

‘Ya le envié un mensaje de felicitación porque el pueblo, la mayoría de los que participaron votaron por el, el es el gobernador electo y luego será el gobernador constitucional, necesitamos buena coordinación trabajar juntos’, señaló.

Señaló que habrá buena relación, y que en Coahuila hay obras muy importantes en proceso, como el agua saludable para la laguna.

“Vamos a concluir esa obra que va a beneficiar a la laguna de Coahuila y también a la laguna de Durango”.

Señaló que se ha estado apoyando con programas de Bienestar en Durango y en Coahuila, ambos estados con gobiernos priistas, “se está aplicando el programa sembrando vida, que ayuda mucho para reforestar y para que la gente tenga trabajo, sobre todo los jóvenes, que no se dediquen a otras actividades, a otras siembras de drogas, y estamos construyendo caminos en las comunidades más apartadas de Durango, y también lo estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno del Estado”.