Noticias
/ 3 diciembre 2025
    Ataques armados a viviendas en Culiacán dejan un muerto y cinco inmuebles baleados en tres días
    En la mayoría de los casos, el modus operandi ha sido disparar directamente contra las fachadas y, en algunos, incendiar las viviendas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Inseguridad

Sinaloa

FGR

En distintos fraccionamientos de la capital sinaloense se registraron ataques casi simultáneos contra casas habitación, algunos con víctimas mortales

CULIACÁN, SIN.- En la capital de Sinaloa continúan los ataques con armas de fuego contra viviendas. Tan sólo en los últimos tres días -domingo, lunes y martes-, se han registrado cinco ataques armados contra residencias, con un saldo de una persona asesinada y múltiples daños materiales.

Durante la mañana del martes, vecinos de la calle Paricutín, en el fraccionamiento Rincón de Humaya, detectaron que una residencia presentaba impactos de bala en su fachada, puertas y ventanas. Autoridades acudieron al lugar, donde no se reportaron personas lesionadas.

Un hecho similar se registró sobre la calle Bosquecitos, en el fraccionamiento Portafé Premium, también en Culiacán, donde una vivienda de dos pisos, aparentemente deshabitada, fue atacada a disparos, resultando con severos daños en su estructura exterior.

En ese sitio, elementos de seguridad localizaron decenas de casquillos percutidos, por lo que se delimitó el área y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes.

El lunes, otra vivienda fue atacada a balazos en la calle Guamúchil, del fraccionamiento Urbivillas del Prado, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, la tarde y noche del domingo, se registraron dos ataques más contra viviendas. En uno de ellos, ocurrido en la colonia Buenos Aires, los agresores asesinaron a un hombre al interior del inmueble, identificado como Jorge Noé “N”, de 42 años.

De acuerdo con los reportes, varios hombres armados arribaron a la calle Cerro de la Cuevita, frente a una cancha de futbol, forzaron la entrada principal de la vivienda y ejecutaron a la víctima. Los responsables lograron huir del lugar.

Casi de manera simultánea, se recibieron llamadas de auxilio desde tres fraccionamientos cercanos, lo que generó la primera versión de un posible enfrentamiento. Posteriormente, fuerzas federales y estatales confirmaron que en la calle Amapá, del fraccionamiento Villas del Prado, otra vivienda fue atacada a balazos, sin personas lesionadas.

Estos hechos se suman a una cadena de al menos 172 inmuebles dañados violentamente en los últimos 14 meses. En la mayoría de los casos, el modus operandi ha sido disparar directamente contra las fachadas y, en algunos, incendiar las viviendas. El caso más reciente ocurrió el 19 de noviembre, cuando una casa de dos pisos en la colonia Bosques de Humaya fue incendiada tras prender fuego a un vehículo en su cochera. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

