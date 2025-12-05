Autoridades capturan a 10 con armas, droga y municiones en Michoacán

MORELIA, MICH.- Como parte de los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales reportaron hoy la detención de 10 personas en distintos municipios de Michoacán, además del aseguramiento de armas, droga y vehículos.

La acción conjunta involucró a instancias como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), coordinadas con autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios ‘reviven’ broma del influencer B’rek ‘El Milagro’ a Omar García Harfuch

Las detenciones se registraron en municipios como Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo. Entre lo asegurado figuran ocho armas de fuego, 438 cartuchos útiles, cinco vehículos, dosis de metanfetamina y alrededor de cinco kilogramos de mariGuana.

Este operativo forma parte de una serie de acciones recientes en la entidad: desde el 10 de noviembre al 4 de diciembre de 2025, las autoridades señalan que han detenido a más de 165 personas, decomisado decenas de armas, miles de cartuchos, cientos de kilogramos de drogas, explosivos y materiales relacionados con la fabricación o transporte de estupefacientes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal

Las intervenciones de seguridad han incluido patrullajes, revisiones en huertas agrícolas, empacadoras, tianguis, industrias citrícolas y otras zonas de producción —territorios especialmente vulnerables a la infiltración del crimen organizado— con el objetivo de blindar el sector productivo ante amenazas de extorsión, violencia o actos delictivos.