Autoridades capturan a 10 con armas, droga y municiones en Michoacán
Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de armas, cartuchos, vehículos y drogas, en el marco de la estrategia de seguridad estatal
MORELIA, MICH.- Como parte de los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales reportaron hoy la detención de 10 personas en distintos municipios de Michoacán, además del aseguramiento de armas, droga y vehículos.
La acción conjunta involucró a instancias como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), coordinadas con autoridades locales.
Las detenciones se registraron en municipios como Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo. Entre lo asegurado figuran ocho armas de fuego, 438 cartuchos útiles, cinco vehículos, dosis de metanfetamina y alrededor de cinco kilogramos de mariGuana.
Este operativo forma parte de una serie de acciones recientes en la entidad: desde el 10 de noviembre al 4 de diciembre de 2025, las autoridades señalan que han detenido a más de 165 personas, decomisado decenas de armas, miles de cartuchos, cientos de kilogramos de drogas, explosivos y materiales relacionados con la fabricación o transporte de estupefacientes.
Las intervenciones de seguridad han incluido patrullajes, revisiones en huertas agrícolas, empacadoras, tianguis, industrias citrícolas y otras zonas de producción —territorios especialmente vulnerables a la infiltración del crimen organizado— con el objetivo de blindar el sector productivo ante amenazas de extorsión, violencia o actos delictivos.
De acuerdo con el informe del gabinete de seguridad, estas acciones buscan restaurar la “paz y justicia” en regiones con presencia criminal, particularmente tras eventos recientes que evidencian la debilidad institucional frente al narcotráfico y al control territorial por cárteles.
Las autoridades afirmaron que mantendrán los operativos coordinados —militares, federales, estatales y locales— para continuar desarticulando redes delictivas, recuperar la seguridad en Michoacán y proteger tanto a productores como a ciudadanos afectados por la violencia.
Con esta última acción, el gobierno refuerza su estrategia de seguridad en Michoacán, un estado marcado por la violencia, la presencia de grupos criminales y el impacto del narcotráfico en la vida social y económica de varias regiones. Con información de El Universal