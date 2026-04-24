Balacera en Teotihuacán: tres heridos por ataque armado continúan hospitalizados

CIUDAD DE MÉXICO.- Una víctima del ataque con arma de fuego en Teotihuacán, el pasado 20 de abril, egresó por alta voluntaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.

Lo anterior, “tras presentar evolución favorable”, refirieron las instituciones de salud que han participado en la atención médica.

Detallaron que tres personas continúan bajo seguimiento médico gratuito e integral en esta unidad, por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología.