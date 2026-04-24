Balacera en Teotihuacán: tres heridos por ataque armado continúan hospitalizados
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una víctima del ataque con arma de fuego en Teotihuacán, el pasado 20 de abril, egresó por alta voluntaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, informaron la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.
Lo anterior, “tras presentar evolución favorable”, refirieron las instituciones de salud que han participado en la atención médica.
Detallaron que tres personas continúan bajo seguimiento médico gratuito e integral en esta unidad, por parte de un equipo interdisciplinario de especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología.
Y la tercera fue trasladada hoy al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE, en la Ciudad de México, para continuar con su tratamiento.
Tiroteo deja una mujer de origen canadiense sin vida
El 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez comenzó un tiroteo en Teotihuacán, mientras subía las escaleras de la Pirámide de la Luna. Durante el atentado, 13 turistas resultaron lesionadas y una mujer, de origen canadiense, falleció a causa del tiroteo. Posteriormente, el agresor terminó con su propia vida, mientras seguía sobre el monumento arqueológico.
Tras el incidente, elementos de seguridad cerraron el sitio turístico e iniciaron con la investigación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el 21 de abril, las instalaciones permanecerían cerradas para los visitantes.
Sin embargo, se notificó que el miércoles 22 se regresaría a un horario normal, de 8:00 AM a 5:00 PM.