Banca y seguros registran niveles históricos de IED en México al cierre del tercer trimestre

CDMX.- Al cierre del tercer trimestre de 2025, los sectores de banca y seguros en México registraron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en niveles no vistos en las últimas décadas, de acuerdo con el Reporte Nacional de IED de la Secretaría de Economía.

Entre enero y septiembre, la banca múltiple, las compañías de seguros y fianzas, así como otras instituciones financieras, captaron 10 mil 256 millones de dólares, lo que representa un incremento de 87% respecto al mismo periodo del año anterior.

Gran parte de este aumento se explica por la entrada de capital de origen español, que elevó sus inversiones en el sistema financiero mexicano hasta 5 mil 764 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año.

El informe detalla que el segmento con mayor crecimiento dentro del sector financiero fue la banca múltiple, con un aumento de 67.6% en los recursos captados, mientras que también destacaron los avances en intermediación crediticia no bursátil, compañías de seguros y fianzas, así como en sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y otros fondos de inversión.

Otro comportamiento atípico se registró en los servicios de apoyo a los negocios, que entre enero y septiembre de 2025 captaron 40 mil 905 millones de dólares en IED, impulsados principalmente por la llegada de mil 847 millones de dólares a servicios de administración de negocios, rubro que en el mismo periodo de 2024 sólo había recibido 123 millones de dólares.

Asimismo, se reportó un mayor dinamismo en agencias de viajes, servicios de reservación y otros apoyos administrativos a empresas, sectores que tradicionalmente no concentran flujos elevados de inversión extranjera.

De manera similar, el segmento de dirección y administración de grupos empresariales o corporativos, que normalmente muestra niveles bajos de captación, recibió mil 374 millones de dólares entre enero y septiembre, contra apenas 3.8 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado.

Las cifras reflejan un reacomodo inusual en la composición sectorial de la inversión extranjera, con una marcada preferencia por los servicios financieros y administrativos, en un entorno de mayor dinamismo empresarial.

La Secretaría de Economía señaló que estos flujos confirman la relevancia de México como destino de inversión en servicios estratégicos, particularmente en un contexto de ajuste en las cadenas de valor y de fortalecimiento del sistema financiero. Con información de El Universal