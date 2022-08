La mañana de este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmaron que la organización criminal denominada ‘Los Mexicles’ agredieron a la ciudadanía en los hechos violentos de ayer en Ciudad Juárez luego de confrontarse con la banda de ‘Los Chapos’ en un centro penitenciario.

Durante la ‘Mañanera’ de López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja reveló que parte de los grupos involucrados en los eventos delictivos del jueves en Ciudad Juárez ya fueron detenidos e identificados.

Por otra parte, López Obrador aseguró que no se había presentado una situación así en su Gobierno, donde se viera afectada la población civil.

“Algo que no se había presentado, ojalá que no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue sólo la confrontación entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles”, aseveró.

Sobre esto, Mejía Berdeja informó que seis integrantes de la banda de ‘Los Mexicles’ fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez y la Guardia Nacional a la 1:00 de la madrugada. El alcalde Cruz Pérez reportó en la mañana que se había logrado restablecer el orden en la localidad.

Explicó que todo inició a las 13:27 horas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, cuando integrantes de ‘Los Mexicles’ se confrontaron con ‘Los Chapos’, asesinando a dos de ellos con armas de fuego.

Pese a que en el interior del Cereso se logró retomar el control, la banda antes mencionada trasladó sus agresiones a las calles de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Los ‘Mexicles’ iniciaron agresiones en contra de la población civil, ejecutando en la ciudad a nueve personas. Entre las víctimas se reportó al locutor Alan González y otros tres empleados de la cadena Mega Radio.