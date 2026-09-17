¿Samuel García a la cárcel? Afirma Loret que la FGR tiene pruebas ‘abrumadoras’ contra el gobernador de NL

CDMX.- Una carpeta con pruebas “abrumadoras y contundentes” por desvío de recursos contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, se encuentra lista en la Fiscalía General de la República (FGR), a la espera de recibir la orden “de arriba” para judicializarla y solicitar las órdenes de aprehensión contra él y cinco personas más. Las revelaciones las hace hoy en su columna Historias de Reportero el periodista Carlos Loret de Mola, quien asegura que hasta el momento el expediente se encuentra listo, pero “congelado”. De acuerdo con él, los motivos podrían ser dos: el primero, evitar críticas por comparaciones ante la impunidad a Rubén Rocha Moya y, segundo, usar el caso como chantaje político rumbo a 2027.

De acuerdo con lo mencionado por el columnista, la indagatoria de la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, expone una red de desvíos operada a través de “transferencias multimillonarias, cuentas bancarias, contratos y empresas”. El expediente involucra al círculo íntimo del político de Movimiento Ciudadano (MC): su esposa, Mariana Rodríguez; su cuñada, Eugenia Rodríguez; y su padre, Samuel Orlando García Mascorro; así como a su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Flores, y al hermano de este, Marcelo Flores. “El esquema para desviar dinero del erario no es tan sofisticado ni tiene tantas fachadas y cortinas de humo: no les costó tanto trabajo seguir la ruta del dinero como en otros casos”, señala Loret de acuerdo con información de “fuentes de primer nivel” de la propia FGR.

El Congreso de Nuevo León inició en junio pasado, a solicitud de la bancada de Morena, un juicio político contra García Sepúlveda por el presunto desvío y triangulación de más de mil millones de pesos de recursos estatales hacia despachos vinculados con sus familiares. Las acusaciones, sin embargo, han sido negadas por el gobernador neoleonés, bajo el argumento de que se trata de ataques políticos y “refritos” electorales de cara a los procesos del 2027.

¿PRECAUCIÓN Y CÁLCULO POLÍTICO? Pese a las pruebas “contundentes”, el autor de Historias de Reportero señala que la FGR no ha procedido penalmente porque “no ha llegado el visto bueno ‘de arriba’”. De acuerdo con Loret, sólo existen dos motivos por los cuales no se ha judicializado el caso. Uno de ellos es el temor a sufrir un “efecto boomerang” por el caso Rocha Moya, de quien Estados Unidos ha solicitado su detención con fines de extradición. “En el régimen tienen miedo a un efecto boomerang por lanzarse contra un gobernador de oposición en funciones mientras se mantiene la impunidad hacia el sinaloense Rubén Rocha Moya”, explica.

El segundo motivo es electoral. Según Loret, el caso podría mantenerse “congelado” a la espera de poder “usar el expediente para chantajear a MC de cara a las elecciones del 2027 para alinearlo a los intereses electorales de Morena”. La FGR tiene expedientes abiertos en contra de García Sepúlveda y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, derivados de denuncias formalmente presentadas por parte de integrantes del partido Morena, que los señalan por delitos de peculado, desvío de recursos y triangulación financiera. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha informado de la existencia o no de elementos constitutivos de delito contra García y Rodríguez, ni mucho menos ha solicitado órdenes de aprehensión.