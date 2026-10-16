Brandon Arias, fotógrafo del DIF Tabasco, muere tras ser arrollado dos veces en Villahermosa

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    Brandon Arias, fotógrafo del DIF Tabasco, muere tras ser arrollado dos veces en Villahermosa
    Brandon Alonso Arias falleció en un hospital después de permanecer dos días internado por las lesiones que sufrió en un estacionamiento. FOTO: FACEBOOK

El responsable huyó y aún no ha sido identificado oficialmente.

La muerte de Brandon Alonso Arias, fotógrafo y funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tabasco, ha generado indignación luego de que presuntamente fuera atropellado de manera intencional en el estacionamiento de una plaza comercial de Villahermosa.

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El joven perdió la vida la noche del jueves 15 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, después de permanecer dos días hospitalizado debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor involucrado.

Brandon se desempeñaba como jefe del Departamento de Giras y Logística del DIF estatal. También era padre de dos menores: una niña de casi cinco años y un bebé recién nacido.

¿QUÉ LE PASÓ A BRANDON ARIAS EN VILLAHERMOSA?

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 13 de octubre, cuando Brandon regresaba con su esposa de un viaje al municipio de Balancán, Tabasco. Durante el trayecto, ambos ingresaron a una plaza comercial de Villahermosa para retirar dinero en efectivo.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, cuando la pareja abordó su vehículo, otro automóvil lo golpeó, lo que provocó daños materiales.

Brandon descendió para pedirle al conductor que respondiera por el incidente. Sin embargo, el automovilista habría puesto su vehículo en reversa y atropellado al funcionario en dos ocasiones antes de escapar del lugar.

El joven fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica durante aproximadamente dos días. Pese a los esfuerzos por salvarlo, falleció a consecuencia de las lesiones y de un paro cardiaco, según los reportes del caso.

$!El joven perdió la vida la noche del jueves 15 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, después de permanecer dos días hospitalizado.
El joven perdió la vida la noche del jueves 15 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, después de permanecer dos días hospitalizado. FOTO: FACEBOOK

BUSCAN AUTOMÓVIL GRIS RELACIONADO CON EL ATROPELLAMIENTO

Tras la agresión, personas cercanas a Brandon difundieron información para tratar de localizar al conductor y aportar datos que permitan esclarecer lo ocurrido.

El vehículo señalado como posiblemente involucrado es un Kia Rio Hatchback color gris polimetal. No obstante, esta característica no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades como parte de una identificación definitiva.

Entre las solicitudes de apoyo difundidas en redes sociales se pidió a usuarios de plataformas de transporte que hayan viajado hacia la plaza comercial La Comer entre las 16:10 y las 16:30 horas del martes 13 de octubre que compartan cualquier información útil para la investigación.

Aunque en redes sociales han circulado versiones sobre la posible localización del automóvil, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad o detención del responsable.

ESPOSA DE BRANDON ARIAS LE DEDICA MENSAJE DE DESPEDIDA

La muerte del funcionario también provocó mensajes de despedida de familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Su esposa, Corazón Solís, compartió fotografías familiares y recordó los siete años que compartieron como pareja. En sus publicaciones expresó el dolor por la pérdida y agradeció los momentos que vivieron juntos.

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También destacó el papel de Brandon como padre de su hija mayor y el breve tiempo que pudo compartir con su hijo recién nacido.

Diversas dependencias gubernamentales publicaron mensajes de condolencias por el fallecimiento del trabajador del DIF Tabasco.

Mientras familiares y allegados exigen justicia, el caso permanece a la espera de avances oficiales que permitan esclarecer la agresión, identificar al conductor y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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