Brandon Arias, fotógrafo del DIF Tabasco, muere tras ser arrollado dos veces en Villahermosa

La muerte de Brandon Alonso Arias , fotógrafo y funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ( DIF ) Tabasco, ha generado indignación luego de que presuntamente fuera atropellado de manera intencional en el estacionamiento de una plaza comercial de Villahermosa.

El joven perdió la vida la noche del jueves 15 de octubre, alrededor de las 21:00 horas, después de permanecer dos días hospitalizado debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor involucrado.

Brandon se desempeñaba como jefe del Departamento de Giras y Logística del DIF estatal. También era padre de dos menores: una niña de casi cinco años y un bebé recién nacido.

¿QUÉ LE PASÓ A BRANDON ARIAS EN VILLAHERMOSA?

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 13 de octubre, cuando Brandon regresaba con su esposa de un viaje al municipio de Balancán, Tabasco. Durante el trayecto, ambos ingresaron a una plaza comercial de Villahermosa para retirar dinero en efectivo.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, cuando la pareja abordó su vehículo, otro automóvil lo golpeó, lo que provocó daños materiales.

Brandon descendió para pedirle al conductor que respondiera por el incidente. Sin embargo, el automovilista habría puesto su vehículo en reversa y atropellado al funcionario en dos ocasiones antes de escapar del lugar.

El joven fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica durante aproximadamente dos días. Pese a los esfuerzos por salvarlo, falleció a consecuencia de las lesiones y de un paro cardiaco, según los reportes del caso.