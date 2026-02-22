Brugada activa medidas preventivas en CDMX y respalda a Sedena y GN tras operativo en Tapalpa

/ 22 febrero 2026
    Brugada activa medidas preventivas en CDMX y respalda a Sedena y GN tras operativo en Tapalpa
    El gobierno capitalino precisara el alcance de las medidas preventivas. CUARTOSCURO
Aunque la capital no reportó incidentes directos, se activó el gabinete de seguridad ante el contexto de bloqueos y disturbios en otras entidades

CDMX.- Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su respaldo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad federal tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un mensaje público, Brugada informó que convocó al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la capital para implementar acciones preventivas en coordinación con fuerzas federales, y expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todo el respaldo” a las instituciones de seguridad, escribió la funcionaria, al señalar que la convocatoria tiene como objetivo “garantizar las acciones necesarias de prevención” ante los acontecimientos derivados del operativo en Jalisco.

La postura se dio en el contexto de reportes de violencia y bloqueos en distintos puntos del país, con episodios de quema de vehículos y cierres carreteros, además de afectaciones operativas en varias localidades tras la reacción atribuida al CJNG.

Aunque en la Ciudad de México no se habían reportado incidentes directos relacionados con esos hechos, la jefa de Gobierno señaló que se mantiene coordinación con autoridades federales para anticipar cualquier repercusión en la capital.

En jornadas como ésta, el gabinete local de seguridad sesiona para revisar información disponible, ajustar despliegues preventivos y reforzar el monitoreo, mientras las instancias federales continúan con acciones para contener incidentes y restablecer condiciones de seguridad en las zonas afectadas.

Hasta el último reporte, se esperaba que el gobierno capitalino precisara el alcance de las medidas preventivas, en un escenario donde la información institucional se actualiza conforme evolucionan los hechos en las entidades con mayores afectaciones.

