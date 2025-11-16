Reportan siete muertos tras balacera en carrera de caballos en Parral, Chihuahua

México
/ 16 noviembre 2025
    Reportan siete muertos tras balacera en carrera de caballos en Parral, Chihuahua
    Al menos siete personas sin vida es el saldo registrado en una balacera en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua. FOTO: ESPECIAL

De momento se presume que los hechos están relacionados con un choque entre dos células del crimen organizado

Al menos siete personas sin vida y un lesionado, es el saldo extraoficial, registrado en una balacera en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua.

Los primeros reportes indican que la balacera inició en las carreras de caballos que se registraban la tarde de este sábado en el carril Santa Teresa, en Parral.

Además de la balacera, en el carril de carreras, se reportaron bloqueos en la carretera Parral–Jiménez, donde aparentemente sujetos armados atravesaron camiones para impedir el paso y al menos una unidad se habría incendiado.

De momento se presume que los hechos están relacionados con un choque entre dos células del crimen organizado, que operan en esa zona del estado de Chihuahua y que se disputan el control en los límites del municipio de Parral, por lo cual no se descarta que entre los fallecidos haya líderes criminales.

Al respecto a los hechos, el Gobierno Municipal de Parral, pidió de manera oficial a la ciudadanía que, por su seguridad, evitaran transitar por la carretera Parral–Jiménez hasta nuevo aviso.

La Policía de Parral emitió que “debido a este suceso, la dirección de seguridad pública está haciendo del conocimiento de la ciudadanía que se abstenga de viajar sobre la carretera Parral-Jiménez para su seguridad”.

El vocero de la Secretaría de Seguridad estatal, Jorge Armendáriz, confirmó el fallecimiento de siete personas durante el hecho de violencia. Por ahora, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no proporcionado la información oficial sobre este hecho, ni tampoco se reportaban personas detenidas.

Temas


Balaceras
Seguridad

Localizaciones


Chihuahua
México

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

