Reportan siete muertos tras balacera en carrera de caballos en Parral, Chihuahua

Al menos siete personas sin vida y un lesionado, es el saldo extraoficial, registrado en una balacera en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, en el estado de Chihuahua.

Los primeros reportes indican que la balacera inició en las carreras de caballos que se registraban la tarde de este sábado en el carril Santa Teresa, en Parral.

Además de la balacera, en el carril de carreras, se reportaron bloqueos en la carretera Parral–Jiménez, donde aparentemente sujetos armados atravesaron camiones para impedir el paso y al menos una unidad se habría incendiado.

De momento se presume que los hechos están relacionados con un choque entre dos células del crimen organizado, que operan en esa zona del estado de Chihuahua y que se disputan el control en los límites del municipio de Parral, por lo cual no se descarta que entre los fallecidos haya líderes criminales.